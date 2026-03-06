Getty Images Sport
El delantero de La Liga Rafa Mir se enfrenta a más de 10 años de prisión por una presunta violación
Cargos formales y solicitudes de sentencia
La Fiscalía española ha solicitado oficialmente una pena conjunta de 10 años y seis meses para Mir. Según informa Las Provincias, el joven de 28 años está acusado de agresión sexual con agravantes y lesiones físicas. El desglose específico de la pena solicitada incluye nueve años por el delito principal de agresión y 18 meses adicionales por las lesiones sufridas por la presunta víctima. El caso se remonta a principios de septiembre de 2024, cuando Mir fue detenido tras un incidente en su domicilio. A pesar de ser procesado por los tribunales en octubre de 2025, el delantero ejerció su derecho a no declarar en ese momento, lo que ha dado lugar a este último acontecimiento judicial.
Sanciones económicas y órdenes de alejamiento
Más allá de la pena de prisión, la fiscalía solicita medidas estrictas para proteger a la víctima. Si es declarado culpable, Mir tendría prohibido acercarse a menos de 500 metros de la mujer durante 13 años y se enfrentaría a siete años de libertad vigilada tras salir de prisión. Además, la fiscalía ha solicitado una indemnización de 64 000 euros por daños morales y físicos. En una entrevista con AS a principios de este año, Mir mantuvo una actitud serena y afirmó: «Estoy muy tranquilo. Estamos en un proceso judicial y eso lleva tiempo. Estamos esperando la acusación y tenemos muchas ganas de ir a juicio».
Un período turbulento para el delantero
Este acontecimiento legal pone fin a lo que se ha descrito como la semana más tumultuosa de la carrera de Mir. La solicitud de sentencia se produce poco después de las acusaciones del jugador del Espanyol Omar El Hilali, quien acusó al delantero del Elche de utilizar un insulto racista durante un partido reciente. El problema estalló en la segunda parte, cuando Hilali le dijo al árbitro que había escuchado un comentario racista atribuido a Mir, lo que activó el protocolo antirracismo y provocó una breve interrupción del partido. Según El Periódico Mediterráneo, el informe registró la denuncia, pero señaló que ningún árbitro lo había escuchado.
Estas controversias superpuestas han ejercido una presión significativa sobre el Elche, que fichó al delantero cedido por el Sevilla. El club se ve ahora obligado a lidiar con las implicaciones deportivas y de relaciones públicas que supone tener a un delantero titular que se enfrenta a una década entre rejas, todo ello mientras lucha por sumar puntos en La Liga.
Fechas de los juicios e incertidumbre profesional
Hasta que se dicte sentencia, el delantero seguirá siendo elegible para jugar, pero su futuro a largo plazo en el fútbol profesional se ve ensombrecido. El Elche y su club matriz, el Sevilla, probablemente seguirán de cerca la situación, ya que una condena provocaría la rescisión inmediata de sus contratos. En el terreno de juego, Mir se enfrenta a la difícil tarea de mantener la concentración en medio del intenso escrutinio de los medios de comunicación. Ahora que la acusación es pública, se espera que se intensifique la presión de los aficionados y los grupos de derechos humanos para que el club tome medidas disciplinarias.
