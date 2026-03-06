El defensa del Liverpool Ibrahima Konate se convierte en el principal objetivo del Real Madrid, mientras que la estrella del Borussia Dortmund baja en la lista de objetivos del gigante de La Liga

El Madrid ha cambiado radicalmente su estrategia de fichajes para este verano y, según los informes, ha identificado al defensa del Liverpool Konate como la pieza clave para reforzar su zaga. El internacional francés se ha situado en lo más alto de la lista del Santiago Bernabéu, ya que el club se prepara para una importante reorganización defensiva.

La medida se produce en un momento en el que los blancos buscan asegurar el futuro de una plantilla que podría ver la marcha de la veterana pareja formada por David Alaba y Antonio Rüdiger. Aunque el club había enfriado su interés por el exjugador del RB Leipzig, una serie de oportunidades perdidas en otros frentes ha llevado a Florentino Pérez y a su equipo de fichajes a volver a la mesa de negociaciones por la estrella de la Premier League.