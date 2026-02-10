El Crystal Palace toma una decisión trascendental sobre Jean-Philippe Mateta, que quería marcharse, después de que una lesión de rodilla frustrara su traspaso al AC Milan.

Glasner añadió que el francés aún tendrá que estar otras dos semanas de baja antes de poder volver a entrenar. «No, (no está entrenando a pleno rendimiento). Hay que fortalecer el cuádriceps y los músculos que rodean la rodilla para que tenga más apoyo. Nos han dicho que esta es la mejor manera de hacerlo sin correr ningún riesgo para la rodilla. No participará en los entrenamientos durante al menos las próximas dos semanas y luego volverá poco a poco, pero siempre observando cómo evoluciona la rodilla».

Mateta, que era uno de los favoritos de la afición, ha sido objeto de cánticos despectivos por parte de sus propios seguidores en los últimos partidos tras sus intentos de marcharse, pero Glasner tiene la esperanza de que los fieles del Palace ahora le apoyen. «Espero que los aficionados siempre apoyen a todos y cada uno de los jugadores y al equipo», continuó. «Nadie puede esperar que todos los jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos se queden para siempre, pero sí pueden esperar que todos den lo mejor de sí mismos cuando visten la camiseta del Eagle, y estoy 100 % convencido de que JP dará lo mejor de sí mismo cuando vuelva a vestirla y se merece todo el apoyo.

Estoy bastante seguro de que nuestros aficionados le apoyarán de la mejor manera posible si aprecian lo que ha hecho por el Crystal Palace. Se puede estar decepcionado por una decisión o algo así, pero también hay un momento para decir "mirémos hacia adelante, hacia lo que está por venir". Si siempre te quedas en el pasado, no influyes en tu futuro. Es importante que los aficionados del Palace hagan un corte y digan: "Vale, esto ha pasado, quizá no estemos contentos con lo que ha hecho, pero se merece una segunda oportunidad y, si da lo mejor de sí mismo, tendrá nuestro apoyo". Esta es mi forma de ver la vida y creo que es lo que harán nuestros aficionados».