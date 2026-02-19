El club preferido de Marcos Senesi sale a la luz mientras el defensa del Bournemouth sopesa sus opciones antes de convertirse en agente libre

Entre la larga lista de pretendientes, hay un club que destaca por encima del resto en la mente del jugador. Según se informa, el Barcelona se ha situado en cabeza, no solo por su prestigio, sino porque el propio Senesi ha identificado al gigante catalán como su destino preferido. Según informa TeamTalk, el encanto del Blaugrana es un gran aliciente para Senesi, y sería «difícil ignorar» la oportunidad de vestir la famosa camiseta del Camp Nou si llegara una oferta oficial.

El interés es recíproco, ya que el director deportivo Deco y la directiva del Barcelona buscan reforzar una zaga que se ha mostrado frágil esta temporada. Tras la marcha de Íñigo Martínez, la plantilla carece de un especialista natural zurdo en la defensa central. Aunque el club ha soñado con fichajes estrella como Alessandro Bastoni o Josko Gvardiol, la realidad de su situación financiera hace que el traspaso gratuito de un jugador contrastado en la Premier League como Senesi sea una propuesta muy atractiva para el próximo mercado.