Real Sociedad vs Atlético Madrid

El Atleti deja dos puntos en San Sebastián que ganaba desde el primer minuto en otro flojo partido fuera de casa

Una nueva salida del Atlético de Madrid que termina mal, aunque en este caso pudo ser mucho peor. Después de caer por 4-0 en Lisboa, el equipo del Cholo Simeone fue a Anoeta para recuperar la tercera posición en la clasificación, pero la única certeza es que el parón internacional llega en un momento justo para que el entrenador reordene a sus tropas.

Un gol al minuto de juego puede ser una buena noticia o un lastre y fue lo segundo para el Atleti. En el primer avance, Griezmann filtró la pelota para Julián Álvarez, que hizo valer su precio de mercado. Pero con el 1-0 a su favor, poco hizo para cuidar la ventaja y en lo posible ampliarla, porque el arco de Remiro siempre estuvo lejano.

De todas maneras, con el sacrificio clásico mantenía a raya a una Real Sociedad con voluntad pero sin precisión para golpear a un firme Oblak.

Hasta que llegó el ingreso de Rodrigo De Paul y su gravísimo error: no vio a Sorloth por delante, quiso jugar hacia atrás y Sucic remató de zurda al ángulo de Oblak. Una obra de arte que hubiera sido imposible sin el toque del argentino, responsable de un empate que sabe a poco para los donostiarras y al mismo tiempo es un castigo para un equipo que no recuerda que para golpear y replegarse no puede cometer el más mínimo error.