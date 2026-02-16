El Chelsea se enfrentará al Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac en la quinta ronda de la FA Cup, mientras que el Manchester City se enfrentará al Newcastle y el Arsenal viajará a Mansfield

El Wrexham venció a un rival de la Premier League en la tercera ronda del torneo, derrotando al Nottingham Forest en los penaltis tras un dramático empate a 3-3. A continuación, venció al Ipswich Town por 1-0 y se clasificó para la quinta ronda; el Chelsea ha derrotado hasta ahora al Charlton Athletic y al Hull City, por 5-1 y 4-0 respectivamente.

El club galés no ha llegado a la quinta ronda desde 1997, pero el entrenador Phil Parkinson mira hacia adelante, en lugar de hacia atrás.

Tras la victoria sobre el Ipswich, declaró a los periodistas: «Antes del partido hablamos de nuestra oportunidad de hacer un poco de historia. Lo hemos conseguido y estoy muy contento, porque siempre iba a ser un partido difícil contra un equipo muy bueno.

Esta temporada, con el reto de estar en la Championship y ahora en la FA Cup, queremos disfrutarla, y esta noche sin duda lo hemos hecho».

Añadió: «Creo que es fantástico para nuestros propietarios haber llegado a la quinta ronda.

Estamos deseando que llegue el sorteo del lunes por la noche, cuando estaremos en un hotel en Bristol. Lo disfrutaremos, pero, obviamente, ahora la FA Cup pasa a un segundo plano y nos concentraremos en la liga».