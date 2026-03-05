El Chelsea presenta una oferta sorpresa de 43 millones de libras por el jugador del Barcelona que no ha rendido lo esperado

La noticia del interés del Chelsea será música para los oídos de los contables del Barcelona. El gigante catalán vendió a Roque al Palmeiras en febrero de 2025 por un precio fijo de 25,5 millones de euros más 5 millones en variables. Sin embargo, un elemento crucial del acuerdo fue una cláusula de reventa del 20 %. Si el interés del Chelsea se traduce en un traspaso millonario, el Barça recuperaría una parte significativa de su inversión inicial.

Sin embargo, hay un detalle contractual específico en relación con ese porcentaje de reventa. Según algunas informaciones, si el Palmeiras vende al delantero por menos de 40 millones de euros, la participación del Barcelona se reduciría al 10 %. Dado que la oferta inicial del Chelsea ya se sitúa en los 50 millones de euros, el Blaugrana está actualmente en camino de obtener el 20 % completo.