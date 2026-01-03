El Chelsea 'intensifica' las conversaciones sobre nombrar a Liam Rosenior como reemplazo de Enzo Maresca mientras surge el cronograma para el nombramiento del técnico de Estrasburgo

El exjefe del Derby County, Rosenior, puede haber abierto la puerta a un cambio al Chelsea después de admitir que no hay garantías de que permanecerá en Estrasburgo por el resto de la temporada. Según The Guardian, el mayor obstáculo para este movimiento es que BlueCo quiere ser sensible a las necesidades de ambos clubes, por lo tanto, se debe encontrar un reemplazo de calidad para Rosenior antes de que se marche al Chelsea. En medio de esto, el exdefensor del Brighton reconoció que las cosas pueden cambiar rápidamente en la vida de un técnico.

Les dijo a los reporteros: "No hay garantías en la vida. Lo que sí sé es que pongo todo en este trabajo. He creado conexiones increíbles con la gente en este club. Hemos creado algunos recuerdos realmente geniales. No se puede garantizar nada en la vida. En cuanto al interés de otros clubes, he tenido mucho interés. Muchos acercamientos sobre los que siempre he sido abierto con el club. Algunos han salido a la luz y otros no. Mi enfoque siempre está en el trabajo que hago. Pero decir que definitivamente voy a estar en algún lugar o definitivamente voy a hacer algo, no creo que eso sea correcto."

Sobre BlueCo, añadió: "Han sido muy solidarios conmigo en este trabajo. Quieren que este club lo haga muy bien, como también quieren que Chelsea lo haga bien."