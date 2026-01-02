+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Chelsea shambles Enzo Maresca GFX 16:9Getty/GOAL

¡El Chelsea es un desastre! El despido sorpresivo de Enzo Maresca ha expuesto el 'proyecto' de los Blues como amateur y sin dirección

La temporada del Chelsea ya rozaba la crisis cuando fueron frenados a un empate 2-2 por el Bournemouth el martes por la noche. Las expectativas son altas en Stamford Bridge y un diciembre desastroso provocó preguntas sobre cuán preparado está este equipo para competir. Hubo turbulencias, claro, pero el sorpresivo despido de Enzo Maresca en Año Nuevo podría torpedear por completo su campaña 2025-26.

Se supone que Maresca se perdió la conferencia de prensa posterior al partido el martes debido a una enfermedad, pero luego se supo que simplemente no quería enfrentarse a los medios sabiendo cuán incierto era su futuro en el club. Sólo él sabe si creyó que esta sería la última vez para hablar como empleado del Chelsea.

Hay razones comprensibles para que los Blues quieran hacer un cambio en el banquillo, incluidas dudas sobre el propio compromiso de Maresca por haberse reunido con el Manchester City en múltiples ocasiones en los últimos meses, pero estas razones son superadas por argumentos en la dirección opuesta. Toda la operación del club está ahora bajo el microscopio.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Forma detrás del despido

    La victoria de Chelsea por 3-0 en casa ante el Barcelona en la Liga de Campeones a finales de noviembre pretendía anunciar el comienzo de una nueva era. Un empate 1-1 con el líder de la Premier League, el Arsenal, jugando con un hombre menos durante la mayor parte del partido, solo respaldó esa suposición. Los jóvenes Blues parecían estar madurando, pero fue simplemente otro falso amanecer.

    Tras un diciembre miserable, Chelsea se encuentra en el quinto lugar de la tabla de la Premier League. Eso no sería un desastre de manera aislada, pero dadas las expectativas puestas sobre ellos al entrar en el último mes de 2025, fue extremadamente decepcionante. Los hombres de Maresca también habían descendido al 13º lugar en la clasificación de la Liga de Campeones, por debajo de Tottenham y Newcastle, después de perder fuera de casa contra Atalanta quince días después de vencer al Barça.

    Desde que vencieron al Burnley 2-0 en Turf Moor el 22 de noviembre, el Chelsea ha iniciado una racha de una victoria en siete partidos de la Premier League, obteniendo siete puntos de un posible 21. La diferencia con el Arsenal, a quien algunos seguidores del Chelsea creían que su equipo estaba a la par después de su encuentro más reciente, ahora es de 15 puntos.

    Los dos empates del Chelsea con el Bournemouth representaron mejor el alcance de sus problemas en el campo. El 0-0 en el Vitality Stadium fue un asunto completamente olvidable en el que ambos equipos no lograron crear mucho de relevancia, mientras que el 2-2 de regreso en Stamford Bridge fue frenético más allá de lo creíble. Para un equipo ensamblado con tanto gasto, aún tiene un rendimiento muy inconsistente.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ASTON VILLAAFP

    Los problemas disciplinarios nunca mejoraron

    El núcleo juvenil que los propietarios de BlueCo del Chelsea y su gran grupo de reclutadores se han enorgullecido de armar todavía carece seriamente de liderazgo. El equipo de Maresca se encuentra en el último lugar de la tabla de juego limpio de la Premier League, habiendo acumulado ya 34 tarjetas amarillas y cuatro tarjetas rojas.

    A menudo se consideraba que Nicolas Jackson era uno de los peores infractores en este aspecto, aunque es revelador que los problemas disciplinarios del equipo han persistido e incluso empeorado desde que se vio obligado a salir del club al Bayern Múnich en préstamo. El nuevo infractor en serie resultó ser Moises Caicedo, cuyo valor ha disminuido desde que emergió como un contendiente al Jugador del Año durante el primer tercio de la temporada.

    La amonestación de Caicedo en el cuarto minuto del empate del martes fue su quinta de la temporada de la Premier League, recogiendo una suspensión antes del crucial viaje del domingo a Manchester City. Será su segunda sanción de la campaña doméstica hasta ahora, ya que ya se había perdido tres partidos por una expulsión contra el Arsenal, donde se preveía que iría cara a cara con el mediocampista de nueve cifras de los Gunners, Declan Rice.

    Maresca pudo haber sentido en privado que el equipo necesitaba deshacerse de este hábito, pero su continua insistencia pública seguramente solo empoderó a sus jugadores para continuar con sus problemáticas maneras.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Colapso familiar con nuevas desgracias

    En esta misma época la temporada pasada, el Chelsea estaba pasando por una situación similar de caída. Habían escalado al segundo lugar en la tabla de la Premier League, a dos puntos detrás de los eventuales campeones, Liverpool, y mostraban destellos de un equipo listo para dar el salto de contendientes al top-cuatro o cinco a uno en torno a la lucha por el título.

    Luego siguieron siendo uno de los primeros equipos en la historia que hablaron para salir de la carrera por el título. Cada entrevista y cada conferencia de prensa se sentía como una campaña política para quitarle esa presión a la espalda del club. Y he aquí que el Chelsea ganó dos de sus 10 partidos de la Premier League desde mediados de diciembre hasta finales de febrero. ¿Suena familiar? Se está convirtiendo en tradición para esta iteración del Chelsea de dar esperanzas a sus aficionados antes de decepcionarlos espectacularmente de nuevo durante el invierno.

    Hay un nuevo mal hábito que los Blues también deben dejar - su pésimo historial defendiendo jugadas a balón parado. A pesar de haber creado todo un departamento para ellas, dirigido por el exgurú del balón parado de Brentford, Bernardo Cueva Martínez, no pueden defenderlas muy bien. Su principal kriptonita han sido los saques de banda largos, con un máximo en la liga de cuatro goles concedidos desde ellos esta temporada.

    El Chelsea ha dejado escapar más puntos desde posiciones ganadoras en casa que cualquier otro equipo, dándoles la reputación de un equipo con una débil sección media. Maresca debía rendir cuentas por eso, pero dada la insistencia de la dirección de que solo importan los resultados a largo plazo, ¿realmente se le podría culpar por no cultivar una cultura?

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENALAFP

    Miles de millones desperdiciados

    Al final del día, los mejores equipos tienen a los mejores jugadores. Para simplificar el panorama más amplio, Chelsea simplemente no tiene suficientes estrellas de alta calidad, especialmente si consideramos que han gastado miles de millones intentando reconstruirse para volver a la contienda.

    Hay demasiados jugadores mediocres que no marcan la diferencia. Cole Palmer y Caicedo son destacados en sus posiciones, Estevao Willian es un prospecto extremadamente emocionante, y Reece James (cuando está en forma) y Marc Cucurella también son excelentes opciones, pero más allá de ellos, gran parte del equipo de Maresca es de un nivel similar.

    ¿Son Liam Delap y Joao Pedro mejores delanteros que el descartado Jackson? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro Neto, Alejandro Garnacho y Jamie Gittens? ¿Son siquiera mejores que Noni Madueke, quien fue vendido al Arsenal aparentemente sin mucho problema pero ya es popular en un equipo mejor? ¿Quién es el mejor central del Chelsea? ¿Por qué destinar tanto dinero a jugadores que no mejorarán inmediatamente el primer equipo al menos en un par de años?

    Durante 18 meses a cargo, Maresca nunca pareció saber cómo se veía su mejor equipo del Chelsea. BBC Sport calculó que hizo sustituciones más rápido que cualquier otro técnico de la Premier League y que realizó la mayoría de los cambios en sus alineaciones iniciales esta temporada. Era una tarea ingrata intentar mantener a todos contentos.

    El Chelsea solía luchar por títulos año tras año. Eso se debía a que, en gran medida, no importaba quién fuera el entrenador - Roberto Di Matteo ganó la Liga de Campeones y Avram Grant estuvo a un paso del mismo logro - solo que tenían un talento increíble para salir adelante. Está muy lejos de su estado actual.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Despedir a Maresca no soluciona nada

    En Alemania, los clubes de fútbol tienen la tradición de presentar a sus directores y otros miembros de la jerarquía para hablar con la prensa junto al entrenador principal. Esto es más notable en el Bayern Múnich, donde Vincent Kompany está regularmente acompañado por el director deportivo Max Eberl y el director deportivo Christoph Freund. Ofrecen pensamientos e ideas sobre asuntos que no necesariamente conciernen al entrenador, como la construcción de la plantilla y las transferencias.

    Durante su tiempo en el Tottenham - antes de que explotara en su última rueda de prensa, es decir - Antonio Conte lamentó que tenía que ser la cara del club y nadie más estaba siendo responsabilizado públicamente. Maresca hizo sugerencias de que se sentía de la misma manera sin decirlo explícitamente, aunque reveló el mes pasado que sintió una falta de apoyo tras la derrota ante el Atalanta, lo que pareció haber sido el principio del fin para él.

    Chelsea, más que cualquier club en Inglaterra, debería adoptar una política donde los directores deportivos sean los que den la cara ante los medios. Se habla mucho de su reclutamiento, se elogia mucho a Laurence Stewart y Paul Winstanley, pero nunca los vemos ni escuchamos. Si el trabajo de Maresca se consideraba insostenible, entonces el de ellos debería estar en juego también. El club ha pasado casi cuatro años tratando de establecer una nueva identidad que se aleja cada vez más de la anterior de ganar a toda costa y sin una buena razón.

    Los propietarios harían bien en convencer a un mejor entrenador para que venga a trabajar con ellos en este régimen de planificación precaria en nombre del 'proyecto'. BlueCo ha pasado por Maresca, Thomas Tuchel, Graham Potter y Mauricio Pochettino como entrenadores permanentes, así como Frank Lampard como cuidador prolongado. Todo esto mientras no han tenido ni de cerca el éxito del régimen anterior en la parte alta.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Gran mes por delante

    Quienquiera que sea el nuevo entrenador del Chelsea, todavía tendrá algunos aspectos positivos que considerar. La loca lucha por la clasificación a la Liga de Campeones está tan revuelta que incluso esta terrible racha apenas ha afectado sus esperanzas de terminar entre los cuatro o cinco primeros. Hay una semifinal de la Carabao Cup contra el Arsenal que esperar, aunque a este ritmo podría resultar un verdadero bautismo de fuego.

    Ganar lo cura todo. Más que cualquier estilo de juego, eso ha sido 'el camino del Chelsea' en la era moderna y es exactamente por qué la afición se ha amargado tan rápidamente. Si los propietarios se toman en serio el éxito a corto plazo tanto como a largo plazo, también deberían utilizar la ventana de transferencia de enero para traer más jugadores experimentados para ayudar a guiar a las jóvenes cabezas del equipo.

    Eso es todo muy bonito y fácil cuando se escribe. Pero ¿realmente crees en este Chelsea y sus operaciones para lograr algo en 2025-26 ahora?

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0