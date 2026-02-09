Getty Images Sport
El Chelsea emite un comunicado para confirmar la salida del director del fútbol femenino, Paul Green, tras 13 años en el cargo.
El fin de una era en el Chelsea
Green se incorporó al club en 2013 como segundo entrenador de Emma Hayes tras dejar el Doncaster Rovers Belles. Se convirtió en una figura influyente en el oeste de Londres, supervisando el fichaje de jugadoras y ayudando a construir un impresionante equipo azul. Durante ese tiempo, el Chelsea Women ganó ocho títulos de la WSL, seis Copas de Inglaterra, tres Copas de la Liga y llegó a la final de la Liga de Campeones en 2020-21. Green también participó en la decisión del Chelsea de contratar a Bompastor como sustituta de Hayes después de que esta dejara el cargo tras 12 años al frente del equipo en 2024 para asumir el puesto de entrenadora de la selección femenina de Estados Unidos. Bompastor llegó procedente del Lyon y llevó al Chelsea a un triplete nacional invicto en su temporada de debut.
El Chelsea emite un comunicado sobre Green
El club confirmó la noticia en un comunicado en el que se podía leer: «El Chelsea Women confirma que Paul Green ha dejado su cargo como director del fútbol femenino. Paul ha pasado 13 años en el club, al que se incorporó en 2013, durante la fase de formación del Chelsea Women. Durante ese tiempo, desempeñó un papel importante en el desarrollo y el crecimiento del programa femenino, contribuyendo a sentar unas bases sólidas y a la evolución del Chelsea Women hasta convertirlo en uno de los equipos líderes en el fútbol nacional y europeo. Su compromiso, experiencia y profesionalidad han sido muy valorados en todo el club, y su trabajo ha contribuido a un periodo sostenido de éxitos y progresos para el Chelsea Women, durante el cual hemos ganado 19 trofeos. El club desea agradecer a Paul su dedicación y servicio durante más de una década y le desea lo mejor para el futuro».
Bompastor en el punto de mira
Bompastor ha sido el centro de atención en el Chelsea después de que el equipo se quedara a 12 puntos del líder de la WSL, el Manchester City. Los resultados han ejercido presión sobre la entrenadora, pero el Chelsea ha respondido ofreciéndole un nuevo contrato a largo plazo. El Chelsea siguió con una victoria por 2-0 sobre el Tottenham el domingo, lo que dejó a Bompastor con un estado de ánimo desafiante. Ella dijo a los periodistas: «Aunque todos sabemos que no podemos controlar nada de eso, probablemente sentimos que era injusto recibir tantas críticas. Sé quién soy, no necesito que gente ajena a mi entorno me diga quién soy. Siempre me aseguraré de dar lo mejor de mí misma. Sé que tengo la competencia, sé que tengo los conocimientos, conozco el fútbol femenino y hago todo lo posible por el Chelsea. No digo que sea la mejor, no digo que sea arrogante, pero sé quién soy. Siempre me aseguro de apoyar a mis jugadoras de la mejor manera posible. Mi trabajo es asegurarme de que salgan al campo con claridad sobre lo que tienen que conseguir. Nadie va a perturbar mi confianza».
¿Qué viene después?
La salida de Green pondrá aún más el foco sobre el Chelsea en un momento delicado para Bompastor y el club. Las Blues vuelven a la acción en la WSL el domingo contra un Liverpool en apuros.
