El Chelsea anuncia un nuevo patrocinador de inteligencia artificial en la parte delantera de la camiseta

La declaración del Chelsea detalla quién es IFS y añade: «IFS, el proveedor líder mundial de software de IA industrial, permite a las organizaciones obtener resultados tangibles con la IA mediante la resolución de problemas operativos complejos del mundo real. La asociación permitirá a IFS aportar su software y sus agentes de IA líderes en el mercado al Chelsea para impulsar la precisión en todas las operaciones del club, mejorando el rendimiento en casi todos los aspectos del trabajo del club.

Esta asociación sitúa al Chelsea a la vanguardia de la evolución tecnológica del fútbol. Al aprovechar el poder de la IA de IFS para conectar a las personas, los activos y la inteligencia en tiempo real, el club está agudizando nuestra ventaja competitiva en el campo, al tiempo que mejora la experiencia de millones de aficionados en todo el mundo.

Para el Chelsea, este acuerdo supone una declaración de intenciones de liderar desde la vanguardia, no solo en el campo, sino también en la forma en que se construyen y gestionan los clubes de élite. Al integrar la IA avanzada en nuestros cimientos, el club refuerza su ambición a largo plazo de establecer el punto de referencia en rendimiento e innovación en el deporte mundial».