La jerarquía del Bayern ha reaccionado con deleite a los comentarios públicos hechos por su delantero estrella sobre su futuro a largo plazo. Kane, quien se unió a los gigantes alemanes en el verano de 2023, recientemente visitó un club de fanáticos donde abrió la puerta a extender su permanencia mucho más allá de su contrato actual, diciendo que es "100 por ciento posible".

Cuando se le preguntó sobre estas "señales positivas" durante un compromiso con los medios, el director ejecutivo del Bayern, Dreesen, no ocultó su satisfacción. El ejecutivo ve al capitán de Inglaterra como la piedra angular del proyecto actual del club y acogió con agrado la declaración pública de compromiso del jugador.

"Si él lo dijo, entonces estoy feliz por ello," dijo Dreesen en un club de fanáticos. "Él es muy importante para nuestro equipo con sus goles, su estilo de juego y sus habilidades de liderazgo."