Tras un a un inicio tranquilo del partido en el Tottenham Hotspur Stadium, los locales se quedaron pronto con 10 hombres cuando Xavi Simons recibió una tarjeta roja por clavar sus tacos en la parte trasera de la pantorrilla de Virgil van Dijk.

El entrenador de los Spurs, Thomas Frank, criticó la decisión del Árbitro Asistente de Video (VAR) de cambiar la tarjeta amarilla inicial de Simons a una roja después del pitido final, diciendo "el juego se ha perdido."

El Liverpool se enfureció cuando Alexander Isak sufrió una pierna fracturada tras un retoque de Micky van de Ven después de poner a su equipo al frente después de 56 minutos.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, más tarde describió el reto de Van de Ven como "imprudente", con el delantero sueco Isak siendo posteriormente descartado por un par de meses debido a la lesión.

El defensa central del Tottenham, Van de Ven, ha revelado desde entonces que envió un mensaje a Isak para disculparse por el retoque, diciendo que no tenía intención de lesionarlo.

"No quería hacerle daño, por supuesto", dijo el internacional de los Países Bajos a Sky Sports. "Solo quería bloquear el disparo. Creo que fue un poco mala suerte cómo su pie aterrizó entre mis piernas. Así que le envié un mensaje después y quería desearle todo lo mejor para su recuperación.

"Espero verlo de nuevo en el campo muy pronto. Apreció mucho el mensaje y me respondió."