«El cansancio está en la cabeza»: Erling Haaland se niega a culpar al cansancio por sus dificultades frente a la portería y señala las áreas en las que debe mejorar.

Haaland ha hecho una crítica mordaz de su propio rendimiento reciente, insistiendo en que «no hay excusa» para su falta de potencia frente a la portería desde principios de año. A pesar de ser el héroe de la victoria del City sobre el Liverpool en Anfield, la superestrella noruega rechazó las sugerencias de que la apretada agenda de partidos es la culpable de su sequía goleadora, que le ha llevado a no marcar en juego en sus últimos ocho partidos de la Premier League.

El número nueve del City fue el catalizador de la impresionante remontada en Merseyside este fin de semana. Con el equipo de Pep Guardiola por detrás en el marcador, Haaland se convirtió en asistente para dar el pase a Bernardo Silva, que empató el partido, antes de mantener la calma y marcar un penalti en el tiempo de descuento.

Sin embargo, la euforia por el resultado no ha impedido a Haaland darse cuenta de su propio descenso de rendimiento. Aunque su cuenta goleadora sigue siendo de élite, su contribución general durante enero y principios de febrero ha sido objeto de escrutinio. Tras el partido, el jugador de 25 años se mostró visiblemente autocrítico y reconoció que su rendimiento ha caído por debajo del listón estratosférico que se fijó a su llegada a Inglaterra.

«Se puede decir que no he marcado suficientes goles desde principios de año, y sé que tengo que mejorar», declaró Haaland a los periodistas. «Sé que tengo que estar más fino, mejorar en todo esto, y es algo en lo que tengo que trabajar. Tengo que seguir adelante porque es lo que todo el mundo se merece y espera».