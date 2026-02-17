getty
El Borussia Dortmund ficha a otro prometedor talento adolescente con la adquisición por 12 millones de euros del lateral izquierdo del gigante brasileño Cruzeiro
Una inversión a largo plazo para los Negros y Amarillos
El equipo de fichajes del Dortmund ha actuado con su habitual eficacia para imponerse a la creciente competencia europea por la joven estrella brasileña. Siguiendo su plan establecido, el BVB ha conseguido un acuerdo anticipado para un jugador que aún no puede trasladarse a Alemania debido a la normativa de la FIFA sobre el traspaso de menores. Este enfoque proactivo garantiza que el defensa se integrará en la plantilla cuando cumpla 18 años en agosto, con un paquete financiero total de 12 millones de euros que refleja el increíble potencial que los ojeadores le han atribuido durante su ascenso en la cantera del Cruzeiro.
Fabrizio Romano confirmó el avance, señalando que el acuerdo incluye una cuota inicial de 7 millones de euros, además de 5 millones de euros en complementos relacionados con el rendimiento. Para enfatizar aún más su fe en su potencial, el club le habría ofrecido a Prates un contrato a largo plazo hasta el verano de 2031, considerándolo una pieza fundamental de su unidad defensiva para la próxima década.
Permanecer en Brasil antes del sueño europeo
A pesar de que el martes se finalizaron los trámites y se completaron los exámenes médicos, la Afición Amarilla tendrá que esperar un poco más para ver a su nueva adquisición en acción en el Signal Iduna Park. El acuerdo está estructurado para permitir que Prates permanezca en su país natal en un futuro inmediato, lo que brinda al Cruzeiro la oportunidad de continuar su desarrollo en un entorno familiar. Este modelo de «quedarse y crecer» se ha convertido en una vía popular para las exportaciones brasileñas, ya que permite una transición más gradual a los rigores físicos y tácticos del fútbol de primera división.
El traspaso está previsto oficialmente para el verano, lo que significa que Prates permanecerá en el Cruzeiro durante la primera mitad de la temporada 2026 de la liga brasileña. Este calendario le permite ganar más ritmo competitivo en la Brasileirao antes de llegar a Renania del Norte-Westfalia justo a tiempo para la pretemporada 2026-27 del Dortmund, lo que garantiza que esté físicamente preparado para competir por un puesto de titular desde el primer día.
Demostrando su valía en el nivel sénior
Lo que hace que Prates sea una opción tan atractiva para la directiva del Dortmund es su probada capacidad para competir al más alto nivel a pesar de su corta edad. Este jugador de 17 años, producto puro de la cantera del Cruzeiro, ya ha superado las categorías inferiores tradicionales para causar un impacto significativo en la máxima categoría del fútbol brasileño. Esta exposición al fútbol profesional de alto nivel se considera una preparación fundamental para las exigencias de la Bundesliga y la Liga de Campeones.
El joven ya ha disputado 17 partidos con el equipo senior del gigante brasileño, e incluso marcó un gol el año pasado. Ha sido titular en tres de los cinco partidos que ha disputado en lo que va de temporada. Su comodidad con el balón y su disciplina táctica a una edad tan temprana sugieren que posee la fortaleza mental necesaria para sobrevivir al minucioso escrutinio que conlleva jugar en uno de los clubes más grandes de Alemania.
El plan de Dortmund para triunfar en Sudamérica
Este fichaje es el último ejemplo de la agresiva estrategia de contratación del Dortmund, que da prioridad a los jugadores con gran potencial procedentes del otro lado del Atlántico. Al identificar a Prates antes de que se convirtiera en objetivo de los clubes más gastadores de la Premier League, el BVB ha mitigado el riesgo de una guerra de ofertas en la última fase. La posición de lateral izquierdo ha sido una prioridad para los directores deportivos del club, que creen haber conseguido a un jugador que encaja perfectamente en el perfil de un lateral moderno y ofensivo.
Estadísticamente, Prates ofrece un perfil equilibrado: es capaz de retroceder a gran velocidad sin dejar de ser una amenaza constante en el último tercio del campo. Tras haber disputado ya cinco partidos en todas las competiciones este año y haber marcado un gol, llega con buen impulso. Ahora que todos los documentos están en regla, Prates se centrará en terminar su etapa en el Cruzeiro por todo lo alto antes de unirse a la larga lista de legendarios brasileños que han jugado en la Bundesliga.
