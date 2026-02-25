El Borussia Dortmund está en negociaciones para fichar a la exestrella del Bayern de Múnich, mientras que el Marsella se enfrenta a la competencia por el traspaso a pesar de la opción de 15 millones de euros

Pavard es un nombre muy conocido para los aficionados al fútbol alemán, ya que pasó siete productivos años en el país entre 2016 y 2023. Durante sus etapas en el Stuttgart y el Bayern de Múnich, acumuló 174 partidos en la Bundesliga, en los que contribuyó con nueve goles y siete asistencias. Su capacidad para jugar tanto de lateral derecho como de central le convirtió en una pieza fundamental del Bayern, que dominó el fútbol nacional, y su flexibilidad táctica se considera un activo clave para la defensa del Dortmund de cara a la nueva temporada.

Según las informaciones, el internacional francés está a punto de cerrar su fichaje por el equipo de Renania del Norte-Westfalia. Aunque su paso por Italia y Francia ha tenido resultados dispares, la sensación es que su regreso a la Bundesliga podría ser el catalizador para que recupere la forma que le convirtió en uno de los defensas más codiciados del fútbol mundial. El Dortmund confía en que el entorno familiar saque lo mejor del experimentado internacional.