El Benfica pierde el recurso contra la suspensión de Gianluca Prestianni para el partido decisivo de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

La decisión significa que Prestianni no participará en el partido de vuelta y aún está por ver si estará presente en el Bernabéu para el partido de vuelta.

El extremo había entrenado con el resto de sus compañeros en el estadio del Real Madrid antes del partido, aunque no participó en la victoria por 3-0 del Benfica sobre el AVS Futebol SAD el sábado.

Varios jugadores del Real Madrid salieron en defensa de Vinicius inmediatamente después del incidente, mientras que el entrenador Álvaro Arbeloa ha instado a la UEFA a enviar un mensaje contundente en la lucha contra el racismo.

«Tenemos una gran oportunidad para marcar un punto de inflexión en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido una defensora de esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de hacer algo más que dejarlo en un eslogan o en una bonita pancarta antes de los partidos. Y esperemos, o mejor dicho, espero, que aprovechen esta oportunidad.

Como hemos dicho, como he dicho... jugar a un alto nivel, ofrecer un gran rendimiento. Hacer las cosas bien en el campo y ofrecer un gran rendimiento para poder ganar el partido. Eso es en lo que más nos centramos. Ahí es donde ponemos toda nuestra energía y esfuerzo. Y eso es lo que queremos ver mañana. El resto, obviamente, no es asunto nuestro. O, al menos, no nos corresponde a nosotros tomar ese tipo de decisiones. Eso es cosa de la UEFA».