El Benfica emite un comunicado sobre Gianluca Prestianni tras las informaciones El extremo del Benfica admitió haber proferido un insulto racista hacia Vinicius Jr., del Real Madrid
El Benfica lo desmiente
El club portugués, según Sky Sports, ha desmentido las informaciones que apuntaban a que Prestianni había dicho a sus compañeros de equipo que había proferido un insulto racista contra Vinicius en el partido de ida de la eliminatoria.
En su comunicado se lee: «El Sport Lisboa e Benfica niega categóricamente que el jugador Prestianni haya comunicado a la plantilla o a la estructura del club que haya proferido un insulto racista al jugador Vinicius Jr, del Real Madrid.
Como ya se ha hecho público, el jugador se disculpó ante sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando la dimensión y las consecuencias del mismo y asegurando a todos, como ha hecho desde el primer momento, que no es racista».
Prestianni fue visto cubriéndose la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinicius durante el partido de ida de la semana pasada. El internacional brasileño alertó rápidamente al árbitro François Letexier, quien inició el protocolo antirracismo, lo que provocó un retraso de diez minutos antes de que se reanudara el partido. El Benfica ha respaldado a Prestianni, quien ha mantenido que Vinicius entendió mal lo que dijo, mientras que el entrenador José Mourinho afirmó después del partido que el club portugués no podía ser racista porque la leyenda del club Eusebio era negro. Sus comentarios fueron ampliamente criticados por figuras de todo el fútbol europeo.
Recurso denegado
Prestianni fue suspendido provisionalmente para el partido de vuelta contra el Real Madrid, que el Benfica perdió tras el gol de Vinicius, que confirmó el pase de los blancos a octavos de final.
La UEFA emitió un comunicado en el que se podía leer: «Se desestima el recurso presentado por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA del 23 de febrero de 2026.
El Sr. Gianluca Prestianni sigue suspendido provisionalmente para el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible».
El martes se informó de que la defensa de Prestianni se basaría en que utilizó lenguaje homófobo en lugar de insultos racistas, alegando que había sido provocado por Vinicius, quien aparentemente se burló de él por su estatura. Este tipo de lenguaje sigue estando incluido en las normas antidiscriminatorias de la UEFA y conlleva una suspensión considerable si se declara culpable a la persona.
Vini Jr tiene la última palabra.
Vinicius marcó el gol decisivo en la victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el Benfica, que selló un resultado global de 3-1 en la eliminatoria. Su compañero Aurelien Tchouameni, autor del primer gol del Real Madrid, dedicó la victoria a «todos los que luchan contra el racismo».
«Creo que hay cosas más importantes que este partido, que el fútbol», declaró el francés. «Vinícius mantiene su confianza y se centra en lo que tiene que hacer. Creo que tomaron la decisión correcta al no dejar que el chico [Prestianni] jugara este partido. Como he dicho, hay cosas más importantes que el fútbol y esta es una victoria para todos nosotros».
El internacional inglés Trent Alexander-Arnold elogió la fortaleza mental de su compañero, señalando que el ruido externo no había afectado a la preparación del extremo. El exjugador del Liverpool reveló que Vinícius se había mantenido «muy tranquilo» y «muy relajado» durante toda la tensa semana. «No necesitaba marcar para enviar un mensaje o demostrar su mentalidad», explicó Alexander-Arnold. «No tiene que demostrar nada a nadie porque ha demostrado una y otra vez lo bueno que es. Da un paso al frente cuando más lo necesitamos. Conoce su calidad y lo que aporta al equipo».
¿Qué viene después?
El Benfica esperará a conocer la sanción de la UEFA. Prestianni se enfrenta a una suspensión de 10 partidos, o más, si es declarado culpable. El club portugués ocupa actualmente el tercer puesto de la Liga NOS, mientras que el Real Madrid es segundo en LaLiga. El próximo partido del Benfica será contra el Gil Vicente, mientras que el Real Madrid se enfrentará al Getafe.
