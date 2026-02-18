Getty Images
El Benfica condena la «campaña de difamación» contra Gianluca Prestianni tras el enfrentamiento con Vinicius Junior y respalda la afirmación del extremo de que no insultó racialmente a la estrella del Real Madrid
Vini y Mbappé se pronuncian en contra de Prestianni
Antes de que se reanudara el partido en el minuto 50, Prestianni se tapó la boca y pareció decirle algo a Vinicius, quien corrió inmediatamente hacia el árbitro Francois Letexier para denunciar que había sido víctima de un insulto racista. Letexier realizó entonces el gesto para confirmar que estaba activando el protocolo antirracismo de la UEFA y el partido se retrasó 10 minutos para que los árbitros, los jugadores y los entrenadores pudieran conversar.
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé afirmó después del partido que Prestianni había llamado «mono» a Vinicius «cinco veces» y pidió que se expulsara al extremo de la Liga de Campeones. Vinicius, por su parte, dijo en una emotiva publicación en Instagram: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente después de una gran victoria en la que los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».
Sin embargo, Prestianni ha negado cualquier delito en su propia declaración en las redes sociales, en la que dice: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».
El Benfica emite un comunicado oficial
El Benfica declaró en un comunicado oficial publicado en su página web: «El Sport Lisboa e Benfica considera con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el supuesto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores
de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen a Eusébio como su mayor símbolo. El Sport Lisboa e Benfica reitera que apoya y cree plenamente en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador».
