El Bayern Múnich de Harry Kane quedó atónito después de que Luis Díaz fuera sancionado en la Champions League por tarjeta roja contra el PSG
Delantero en forma del Bayern, Díaz, recibe sanción por 'juego brusco grave'
Diaz casi pasó de héroe a villano después de recibir su expulsión contra el PSG el 4 de noviembre. El delantero del Bayern anotó dos veces pero luego fue expulsado tras una dura entrada sobre el lateral derecho Hakimi. El internacional marroquí tuvo que ser sustituido con un esguince de tobillo severo y no ha jugado desde entonces, con la UEFA considerando que el desafío fue “juego brusco grave”.
Sin embargo, a pesar de quedarse con diez hombres, el Bayern liderado por Harry Kane fue capaz de resistir para obtener una gran victoria contra el actual campeón PSG. Los pesos pesados de la Bundesliga están actualmente en la cima de la clasificación de la Liga de Campeones, liderando sobre el segundo clasificado Arsenal gracias a una mejor diferencia de goles.
- Getty Images Sport
El ex extremo del Liverpool ha forjado una sólida relación con Kane
A Bayern se le ha encomendado ahora la difícil tarea de intentar crear más distancia entre ellos y el Arsenal sin la ayuda de Díaz. Los dos equipos se enfrentarán en el Allianz Arena el miércoles.
Díaz también se perderá los enfrentamientos europeos de Bayern con el club portugués Sporting CP y el equipo belga Union Saint-Gilloise el martes 9 de diciembre y el miércoles 21 de enero, respectivamente. El entrenador en jefe de los bávaros, Vincent Kompany, dijo anteriormente el viernes que esperaba que la UEFA impusiera a Díaz una sanción de un partido.
Díaz ha estado en excelente forma para el Bayern desde que llegó del equipo de la Premier League Liverpool en el verano. El jugador de 28 años ha marcado 11 goles en 17 partidos en todas las competiciones para los gigantes alemanes, que también lideran la tabla de la Bundesliga y la Champions League.
Rápido para construir una relación telepática con el delantero estrella Kane, Díaz también ha registrado cuatro asistencias en la Bundesliga esta temporada. Mientras tanto, el capitán inglés ha marcado un notable 23 goles en los 17 partidos del Bayern en todas las competiciones esta temporada.
Dos delanteros del Bayern se han intercambiado cumplidos
Hablando con el periódico alemán BILD en septiembre, Díaz reveló que Kane fue el compañero de equipo que más lo sorprendió desde que se mudó a Bayern, diciendo: "De mi tiempo en Liverpool, cuando él todavía estaba en Tottenham, sabía que anotaba muchos goles. Pero cuando entrené con él por primera vez, pensé, '¡Este tipo es brutal!'
“Él lo hace todo, marca goles, maneja el juego e incluso defiende. Me sorprendió totalmente. Estoy muy feliz de jugar junto a él ahora”.
Y Kane devolvió el cumplido después de que Díaz anotara un maravilloso gol en el empate 2-2 de liga de Bayern con Union Berlín antes del parón internacional, describiendo el gol como “increíble”.
“La manera en que [Díaz] mantuvo el balón y superó a su defensor y luego anotó fue, simplemente un gol especial, un gol realmente, realmente especial”, agregó Kane. “Ha estado sacando cosas así durante toda la temporada, pero creo que probablemente ese sea su mejor”.
- AFP
Hakimi necesita un scooter para recoger el premio al Futbolista Africano del Año
Mientras tanto, el lateral del PSG y Marruecos, Hakimi, fue recientemente coronado como Futbolista Africano del Año 2025 en los premios de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Cuidando la lesión que le infligió Díaz, el jugador de 27 años recogió su trofeo con la ayuda de un scooter el miércoles.
El exastro del Real Madrid, Hakimi, ha estado en una forma espectacular para el PSG en 2025-26, habiendo registrado el mayor número de asistencias (3) en la Liga de Campeones esta temporada. También ha anotado dos goles en la Ligue 1, con el equipo de Luis Enrique actualmente en segundo lugar y a solo un punto detrás de los líderes Marsella antes del enfrentamiento del sábado con Le Havre en el Parc des Princes.
A continuación para Bayern y PSG: Friburgo y Le Havre esperan a los gigantes europeos
Después de haber capturado su primer título de la Liga de Campeones como parte de la campaña ganadora del triplete 2024-25, el entrenador Luis Enrique ha instado al PSG a terminar el año en lo más alto. En su conferencia de prensa previa al partido contra Le Havre, dijo: "Siempre estamos buscando mejorar, y queremos mantenernos en la cima de la liga.
“Tenemos dos grandes partidos más de la Liga de Campeones antes de fin de año, luego nuestro primer partido en la Coupe de France y después la Copa Intercontinental. Tenemos la mente puesta en ganar cada partido y en seguir mejorando.”
Mientras tanto, el Bayern recibe al Freiburg, que está en el décimo lugar, en la liga el sábado. Los dirigidos por Kompany, que están invictos, tienen actualmente seis puntos de ventaja sobre el RB Leipzig, que va en segundo lugar.