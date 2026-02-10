Getty
El Bayern de Múnich ofrece una preocupante actualización sobre el contrato de Harry Kane en medio de los rumores sobre su posible traspaso a Arabia Saudí.
Cláusula de rescisión: Kane puede ser adquirido por 57 millones de libras esterlinas en 2026.
El Bayern no tiene prisa por negociar la renovación del delantero de 32 años, cuyo contrato actual vence en el verano de 2027. Sin embargo, ese contrato incluye cláusulas de rescisión que pueden activarse en cada ventana de fichajes.
Según se informa, una oferta de 57 millones de libras (78 millones de dólares) sería suficiente para sacar a Kane de Baviera en 2026. Los equipos de todo el mundo considerarían que esa cifra representa una buena inversión, dados los estándares que ha sido capaz de mantener uno de los delanteros más temibles del planeta.
Actualización sobre las negociaciones relativas al contrato de Kane.
Kane, tras romper sus vínculos con el Tottenham en 2023 como máximo goleador histórico del club, ha marcado 123 goles en 129 partidos con el Bayern, ganando dos Botas de Oro en Alemania y un título de la Bundesliga.
Su maldición con los trofeos se ha disipado en Múnich, pero se plantean dudas sobre si seguirá cosechando éxitos en un nuevo entorno. Es comprensible que el Bayern se muestre reacio a desprenderse de una figura tan emblemática.
Las negociaciones contractuales se confirmaron en enero, pero Eberl ha dicho al informar sobre el proceso: «Dije que estábamos en conversaciones, pero las negociaciones aún no han comenzado. Estamos en estrecho contacto con Harry y pronto daremos nuevos pasos».
Kane abierto a negociar la renovación de su contrato
Kane ha insinuado que estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato con el Bayern, ya que su familia, incluida su esposa Kate, se siente a gusto en Alemania tras un traspaso que les ha llevado a salir de su zona de confort en el norte de Londres.
Kane dijo al hablar de su futuro a finales de 2025: «El cambio ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Experimentar una nueva liga, un equipo como el Bayern de Múnich, estas noches europeas, el ambiente de la liga alemana, ha sido un gran paso en mi carrera y me ha ayudado a mejorar como jugador.
Estoy bastante abierto a quedarme más tiempo. Tal y como estamos ahora y tal y como jugamos, creo que somos uno de los mejores equipos de Europa, sin duda. No miro a ningún otro equipo y pienso: "Quiero ir allí". Estoy muy feliz aquí. Me quedan 18 meses de contrato y estoy seguro de que habrá conversaciones en el futuro».
España, Inglaterra o Arabia Saudí: ¿dónde acabará Kane?
Se han barajado otros destinos, y el exjugador del Tottenham Gus Poyet ha declarado a GOAL, en medio de los rumores sobre el interés de los gigantes de La Liga, el Barcelona y el Real Madrid, por Kane: «Si quiere algo diferente para su familia, yo sin duda iría al Barcelona, si [Robert] Lewandowski se marcha. Será completamente diferente a todo lo que ha tenido antes.
Además, con el estilo de juego actual del Barcelona, un jugador como él en la delantera marcará goles, ¡vaya si los marcará! Ha habido algunas críticas por parte de Michael Owen, que dice que no puede creer que se haya marchado. No sé si lo ha leído y quizá ha pensado en la Premier League y en volver. Es algo muy particular para él. La familia va a ser muy importante en su decisión del año que viene».
El regreso al fútbol inglés parece descartado, ya que alcanzar el récord histórico de goles de Alan Shearer en la Premier League no se considera una prioridad, ya que ahora los trofeos son más importantes para Kane que las entradas en los libros de historia.
Sin embargo, es posible que reciba ofertas tentadoras de la Liga Profesional Saudí, con lucrativos salarios que ganar en Oriente Medio, ya que se dice que los equipos de esa región están elaborando planes de fichajes para la próxima ventana de traspasos, mientras el mejor jugador portugués de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo, genera rumores de salida en el Al-Nassr.
