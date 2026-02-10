El Bayern está bien posicionado esta temporada y busca ganar más títulos con Kane al frente del ataque. El equipo de Vincent Kompany ocupa el primer puesto de la tabla de la Bundesliga con 21 partidos disputados, seis puntos por delante de su rival más cercano, el Borussia Dortmund. También terminó segundo en la fase de grupos de la Liga de Campeones, solo superado por el Arsenal, que sumó más puntos que ellos (21) en ocho partidos.

Una vez que termine la temporada nacional, Kane centrará rápidamente su atención en un verano importante con Inglaterra. Los Tres Leones de Thomas Tuchel acuden a la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México como uno de los favoritos para levantar el trofeo, pero Kane y su equipo han sufrido dos dolorosas derrotas en sendas finales de la Eurocopa y fueron eliminados de la Copa del Mundo de 2022 por Francia en cuartos de final.

El jugador de 32 años llegará sin duda al torneo de verano con una gran cantidad de goles a sus espaldas, ya que ha marcado 41 veces en 38 partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada. Solo necesita tres goles más para igualar su mejor marca actual en una temporada con el Bayern, cuando anotó 44 goles en 2023-24.

Kane y el Bayern volverán a la acción el miércoles por la noche, cuando se enfrenten al RB Leipzig en la DFB Pokal.