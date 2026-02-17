¡El Bayern de Múnich declara la guerra a los agentes! Uli Hoeness critica las «indignantes» negociaciones con representantes excesivamente remunerados tras la saga del contrato de Dayot Upamecano

El artículo continúa a continuación
El gigante bávaro finalmente ha asegurado el futuro a largo plazo de Upamecano, pero la ardua naturaleza de las negociaciones ha dejado un sabor amargo en la boca de la jerarquía del club. Hoeness ha revelado que el club está dispuesto a tomar medidas drásticas contra los agentes que intenten chantajear al club o inflar los precios artificialmente.
Insiste en que el Bayern dirá cada vez más «no» a las demandas exorbitantes e incluso está considerando incluir a ciertos asesores en una lista negra. También ha advertido a los jugadores que no pueden esconderse detrás de sus agentes, insistiendo en que deben asumir cierta responsabilidad por sus demandas excesivas.
«Se le puede decir al jugador: "Si tu agente sigue negociando de forma tan escandalosa, ya no discutiremos tu futuro con nosotros". Hay que llegar a ese extremo», declaró a Bild.
«También podríamos incluir a uno o dos agentes, si se comportan de forma desleal, en una lista y decirles que ya no ficharemos a los jugadores que representan. Ese sería el siguiente paso».
Mientras que la guerra contra los agentes acapara los titulares, la retención de Upamecano representa una importante victoria estratégica para el Bayern en un mercado cada vez más volátil. El francés ha firmado un nuevo contrato hasta 2030, una decisión que el director deportivo Max Eberl describe como una muestra del «esplendor» y el atractivo internacional del club.
Sin embargo, esta lealtad ha tenido un alto precio, ya que los informes sugieren que el paquete total para el jugador de 27 años podría alcanzar los 100 millones de euros si se suman el salario y los bonos por fichaje. Este colosal compromiso financiero ha suscitado un debate entre los aficionados y los expertos, especialmente teniendo en cuenta el reciente énfasis del club en la disciplina financiera.
Eberl ha defendido el gasto, argumentando que sustituir a un jugador de la calidad de Upamecano costaría mucho más en concepto de derechos de traspaso y salarios. «Por supuesto que las renovaciones cuestan dinero, pero cuesta aún más si tengo que comprar jugadores de la calidad de Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies o Dayot Upamecano, si es que se pueden encontrar», explicó. El acuerdo garantiza la estabilidad en la defensa central durante los próximos años, alejando el interés de la Premier League y Arabia Saudí.
Hoeness no se anduvo con rodeos al referirse al papel de los agentes en el fichaje de Upamecano, ya que se mostró crítico con el representante del defensa durante las negociaciones. «En el caso de Upamecano, los asesores querían subir el precio con nosotros o empujarlo a otro club, y como agradecimiento se supone que debemos pagarles primas por fichaje», se indignó. «Es una contradicción en sí misma que ya no debemos aceptar».
Eberl, por su parte, se centró en los méritos deportivos de la renovación, al tiempo que reconoció la complejidad de las negociaciones. «Las negociaciones no fueron nada fáciles, pero rara vez lo son», admitió el miembro del consejo de administración responsable de deportes. «Una plantilla necesita puntos de referencia, y con Dayot tenemos el siguiente. La cuestión a menudo no es a quién fichas, sino a quién desarrollas».
El propio Upamecano expresó su alegría por quedarse en Múnich, sin entrar en cuestiones políticas. «Estoy muy contento de quedarme en el Bayern y seguir jugando en este equipo», declaró el defensa. «Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Juntos tenemos grandes objetivos. Lo doy todo por mis compañeros, en cada entrenamiento, quiero mantener la portería a cero en cada partido y quiero ganar tantos títulos como sea posible».
Con el futuro de Upamecano asegurado, la jerarquía del Bayern centrará ahora su atención en otras situaciones contractuales urgentes dentro de la plantilla. La amenaza de la «lista negra» de Hoeness sugiere que las próximas negociaciones con otras estrellas podrían estar cargadas de tensión si los agentes no hacen caso de la advertencia.
En el terreno de juego, el equipo de Vincent Kompany buscará aprovechar esta estabilidad para luchar por los títulos en múltiples frentes. Se espera que Upamecano justifique su nuevo y cuantioso contrato liderando la línea defensiva con consistencia y autoridad mientras el Bayern persigue la gloria nacional y europea.
Es probable que la dirección del club se enfrente a un mayor escrutinio sobre su enfoque financiero, equilibrando la necesidad de retener a los talentos de talla mundial con el deseo de frenar la espiral de los honorarios de los agentes. Queda por ver cómo afectará esta nueva política de línea dura a las futuras ventanas de traspasos, pero lo que es seguro es que en el Bayern se han trazado las líneas de batalla.