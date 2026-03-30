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FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Ahmed Refaat

Traducido por

El Bayern de Múnich confirma que el lateral izquierdo se marchará como agente libre este verano

Bayern Múnich
R. Guerreiro
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El Bayern de Múnich anunció el lunes que ha llegado a un acuerdo con Raphael Guerreiro para no renovar su contrato. La etapa del jugador de 32 años en el Allianz Arena llegará oficialmente a su fin en junio, poniendo punto y final a una exitosa etapa de tres años en Múnich tras su llegada como agente libre procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2023.

  • Se ha llegado a un acuerdo de mutuo acuerdo para una salida en verano

    Durante su etapa en el Bayern, el internacional portugués ha sido una figura clave, ayudando al club a conquistar tanto el título de la Bundesliga como la DFL-Supercup. La decisión de separarse parece haber sido amistosa, y ambas partes se centran ahora en terminar la temporada actual con buen pie, en busca de nuevos títulos antes de que el veterano defensa se despida definitivamente.

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    Max Eberl rinde homenaje al veterano portugués

    El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, elogió la contribución del defensa al equipo, tanto dentro como fuera del campo. Destacó que la profesionalidad y el carácter de Guerreiro lo convirtieron en una pieza fundamental para el ambiente en el vestuario durante su etapa en el club, incluso en los periodos de transición del gigante alemán.

    Eberl declaró: «Queremos dar las gracias a Rapha por el tiempo que hemos compartido juntos: siempre se podía contar con él en el campo y, además, personas con su carácter enriquecen cualquier vestuario. Las conversaciones con él eran buenas, basadas en la confianza y el entendimiento. Ahora nos centramos juntos en nuestros objetivos hasta el verano; juntos queremos lograr mucho más».

  • Una carrera profesional versátil en Múnich

    Desde su llegada, Guerreiro se ha consolidado como una «navaja suiza» para el cuerpo técnico del Bayern. Hasta la fecha, ha disputado 89 partidos con el club, en los que ha marcado 12 goles y ha dado ocho asistencias. Su capacidad para adaptarse a diversas posiciones ha sido su mayor baza, jugando con frecuencia como lateral izquierdo clásico, carrilero e incluso en el centro del campo. Esta temporada, ha jugado 23 veces —nueve de ellas como titular— en todas las competiciones y ha marcado cuatro goles.

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    Trayectoria internacional y perspectivas de futuro

    A sus 32 años, Guerreiro sigue siendo un profesional con un palmarés impresionante y una amplia experiencia en la élite del fútbol. Su trayectoria internacional es especialmente notable, con 65 partidos internacionales y cuatro goles con la selección de Portugal. Fue una pieza clave del equipo que ganó la Eurocopa 2016 y la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019, además de representar a su país en dos Mundiales, en 2018 y 2022.

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