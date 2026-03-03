Koundé se une a una abarrotada enfermería en el Barcelona, lo que empieza a parecer un gran obstáculo en su lucha por los títulos. El gigante catalán ya no contaba con Eric García, sancionado para el partido contra el Atlético, mientras que Gavi y Andreas Christensen siguen de baja por lesiones de larga duración. Flick también está lidiando con la ausencia del centrocampista Frenkie de Jong y del emblemático delantero Robert Lewandowski. El delantero polaco está a punto de regresar, aunque se verá obligado a llevar una máscara protectora si juega contra el Athletic Club este fin de semana, tras sufrir una fractura facial contra el Villarreal.

La acumulación de lesiones en posiciones clave está ejerciendo una enorme presión sobre la profundidad de la plantilla del Barcelona. Con partidos cruciales en La Liga y Europa que se suceden a un ritmo vertiginoso, Flick estará desesperado por recibir noticias positivas sobre el calendario de recuperación de Koundé. Por ahora, la atención sigue centrada en el terreno de juego, donde una defensa improvisada debe mantenerse firme ante uno de los ataques más letales de la liga. A medida que se calienta la lucha por el título, estos contratiempos físicos individuales comienzan a parecer una narrativa determinante de la campaña del Barcelona, poniendo a prueba la resistencia de un club decidido a volver a la cima del fútbol.