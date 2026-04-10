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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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El Barcelona solo tiene una opción tras la denuncia de la UEFA

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
España

El Barcelona ha presentado una queja oficial ante la UEFA por no concederle un penalti en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Solicita una investigación sobre la labor arbitral y acceder a las conversaciones entre el árbitro de campo y el de vídeo. 

Según Mundo Deportivo, la UEFA nunca ha entregado esas grabaciones a un club. 

Su única opción sería viajar a la sede de la UEFA en Nyon para escucharlas, como permite en España la Comisión de Árbitros, aunque sin poder publicarlas.

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    El informe explica que sancionar al árbitro rumano Ştefan Covaci depende de su interpretación de lo ocurrido en el campo, lo que quizá no justifique una sanción disciplinaria, igual que la no intervención del VAR.

    A pesar de la polémica, sigue sin resolverse la duda de si el árbitro rumano, que ha dirigido las finales de las tres competiciones europeas de clubes, será designado para arbitrar alguno de los partidos de semifinales de la Liga de Campeones, la Liga Europa o la Liga de Conferencias.

    El Barcelona cayó 0-2 ante el Atlético en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

    El Barcelona jugó con diez desde el 44′ tras la expulsión de Pau Kubarsi.

    La vuelta se jugará el martes en el Estadio Metropolitano de Riad.

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