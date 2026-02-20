(C)Getty images
Traducido por
El Barcelona se entera del asombroso precio que pide el Atlético de Madrid por Julián Álvarez
El Atlético exige una cifra récord
El Barcelona se ha encontrado con un rotundo «no» en forma de una valoración de 200 millones de euros (167 millones de libras esterlinas) por Álvarez, según Cadena Ser. Tras realizar consultas internas sobre la disponibilidad del ganador de la Copa del Mundo, el Blaugrana fue informado de que cualquier acuerdo requeriría la segunda transferencia más alta jamás pagada, solo por detrás de los 222 millones de euros que costó el traspaso de Neymar al París Saint-Germain en 2017.
La jerarquía catalana considera a Álvarez como el fichaje táctico ideal para liderar su línea durante la próxima década. Su energía en la presión alta y su versatilidad técnica lo han convertido en la prioridad indiscutible para el director deportivo Deco y su departamento. Sin embargo, el Atlético no tiene intención de perder a su fichaje estrella tan pronto.
La situación se complica aún más por el panorama político en el Camp Nou. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, las grandes inversiones deportivas están actualmente en suspenso. Aunque algunos informes procedentes de Argentina sugieren que existe un acuerdo preliminar con el jugador, Joan Laporta debe primero asegurar su reelección y devolver al club a la regla de gasto 1:1 de La Liga antes de que se pueda siquiera considerar una oferta.
- Getty Images
Obstáculos financieros e intereses rivales
A pesar del gran interés del Barcelona, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, descartó públicamente la posibilidad de una venta durante el mercado de fichajes de enero. Los rojiblancos están decididos a retener a su estrella y, según se informa, están preparando una lucrativa renovación de contrato para ahuyentar a los pretendientes. Esta estrategia tiene como objetivo recompensar al jugador de 26 años por su compromiso, al tiempo que aumenta aún más su valor de mercado.
Aunque los grandes de la Premier League, como el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United, siguen de cerca al «Spider», se cree que Álvarez prefiere quedarse en España. Según algunas informaciones, si abandonara el Metropolitano, su destino preferido sería Barcelona. Sin embargo, el Atlético tiene una baza importante, ya que el delantero tiene contrato hasta 2030.
Para salvar la diferencia, el Barcelona probablemente tendría que sancionar varias salidas de alto perfil para equilibrar sus cuentas. Sin un cambio significativo en su situación económica, igualar el precio de venta de 200 millones de euros sigue siendo una tarea imposible bajo las estrictas regulaciones de tope salarial de La Liga. Por ahora, el fichaje sigue siendo un sueño para los blaugranas más que una realidad deportiva.
Simeone defiende a Álvarez
«Julian es un jugador bajo contrato con el Atlético de Madrid y está contento», declaró Enrique Cerezo a la cadena egipcia Win Win cuando se le preguntó sobre los rumores que lo vinculan con Cataluña. «Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharlo, y eso es todo lo que hay que decir al respecto».
Diego Simeone también ha expresado abiertamente su apoyo al delantero, especialmente tras su reciente bajón en el rendimiento goleador. «¿En serio? ¿Me lo preguntas en serio?», espetó Simeone a los periodistas que cuestionaban el rendimiento del argentino. «La verdad es que Julián Álvarez habla por sí mismo, por el nombre que tiene, la autoridad que transmite y la carrera que ha construido, ¿no?».
La admiración por Álvarez se extiende al vestuario del Barcelona, donde sus posibles futuros compañeros ya han comenzado a elogiar su habilidad. «Es un gran jugador; para mí, es uno de los mejores delanteros del mundo», señaló recientemente el defensa del Barça Ronald Araujo. «Se puede ver la calidad que tiene».
La alta consideración que le tienen sus compañeros pone de relieve por qué el club catalán está tan desesperado por conseguir su fichaje. Sin embargo, con Simeone manteniendo una fe total en su compatriota y Cerezo negándose a negociar, el camino hacia el traspaso sigue plagado de obstáculos que incluso un jugador de la calidad de Álvarez podría tener dificultades para sortear.
- AFP
Preparación para la puesta en marcha
Álvarez buscará acallar a sus críticos y justificar su astronómica cifra de traspaso cuando el Atlético vuelva a la acción. La atención sigue centrada en ganar trofeos con Simeone, con una serie de partidos cruciales en La Liga y en la competición europea por delante.
En el caso del Barcelona,
la atención se centra en la gestión del club. El club debe afrontar las próximas elecciones y cerrar varios acuerdos de patrocinio para reforzar su poderío financiero de cara al mercado de fichajes de verano.
Mientras el Barça se prepara para el partido en casa contra el Levante el domingo, los rojiblancos se enfrentarán al Espanyol en La Liga el día anterior. A continuación, disputarán la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Club Brujas la semana que viene. En el partido de ida, el Atlético tuvo que conformarse con un empate 3-3, con Álvarez marcando el primer gol.
Anuncios