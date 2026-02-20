El Barcelona se entera del asombroso precio que pide el Atlético de Madrid por Julián Álvarez

El Barcelona se ha encontrado con un rotundo «no» en forma de una valoración de 200 millones de euros (167 millones de libras esterlinas) por Álvarez, según Cadena Ser. Tras realizar consultas internas sobre la disponibilidad del ganador de la Copa del Mundo, el Blaugrana fue informado de que cualquier acuerdo requeriría la segunda transferencia más alta jamás pagada, solo por detrás de los 222 millones de euros que costó el traspaso de Neymar al París Saint-Germain en 2017.

La jerarquía catalana considera a Álvarez como el fichaje táctico ideal para liderar su línea durante la próxima década. Su energía en la presión alta y su versatilidad técnica lo han convertido en la prioridad indiscutible para el director deportivo Deco y su departamento. Sin embargo, el Atlético no tiene intención de perder a su fichaje estrella tan pronto.

La situación se complica aún más por el panorama político en el Camp Nou. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, las grandes inversiones deportivas están actualmente en suspenso. Aunque algunos informes procedentes de Argentina sugieren que existe un acuerdo preliminar con el jugador, Joan Laporta debe primero asegurar su reelección y devolver al club a la regla de gasto 1:1 de La Liga antes de que se pueda siquiera considerar una oferta.