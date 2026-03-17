El Barcelona planea fichar a Alessandro Bastoni mientras el Inter fija su precio

Según ESPN, el Barcelona está rastreando activamente el mercado en busca de refuerzos defensivos, y Bastoni se perfila como uno de los principales candidatos. El jugador de 26 años se ha consolidado como uno de los mejores defensas con visión de juego de Europa desde que fichó por el Inter procedente del Atalanta en 2017. Al parecer, el director deportivo del Barça, Deco, está muy interesado en el italiano debido a su excepcional combinación de experiencia de alto nivel y potencial a largo plazo. Sin embargo, las mismas fuentes indican que Bastoni no es el único nombre en la lista; los blaugranas también están siguiendo de cerca a Pau Torres, del Aston Villa, y a Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, como parte de una estrategia más amplia para encontrar un especialista zurdo para su zaga.