El ambiente en Cataluña este diciembre está a años luz de la incertidumbre y la penumbra financiera que han nublado los inviernos recientes. Bajo la dirección de Flick, el Barcelona no solo ha redescubierto su toque ganador, sino que lo ha hecho con un fútbol de alta intensidad y físicamente dominante que ha sorprendido a La Liga. Con el equipo volando alto en la liga y pareciendo verdaderos contendientes en el escenario europeo, la jerarquía del club ha decidido actuar de manera decisiva para asegurar que el arquitecto de este resurgimiento no se vaya a ninguna parte.

Según un nuevo informe de la publicación alemana Bild, la junta directiva del Barcelona está planeando una gran sorpresa para su entrenador. Aunque las discusiones de contrato suelen reservarse para los meses de verano o las últimas semanas de una campaña, el presidente Laporta y el director deportivo Deco están ansiosos por romper con la tradición. Según se informa, están preparando una oferta concreta para extender la estancia de Flick mucho más allá de su contrato actual, un movimiento diseñado para asegurar al hombre de 60 años como el rostro del proyecto deportivo del club durante años.