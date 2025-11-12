Getty/GOAL
El Barcelona niega irregularidades en la retirada de Lamine Yamal de la convocatoria de la selección española a pesar de la 'sorpresa' de la Federación
Barcelona niega irregularidades en el tratamiento de Yamal
El Barca ha respondido a la RFEF después de que los oficiales acusaran al club de no comunicar detalles sobre el procedimiento de la lesión de Yamal, lo que llevó a su retirada de la escuadra de clasificación para la Copa del Mundo de España. Yamal fue liberado del servicio internacional a principios de esta semana después de someterse a terapia de radiofrecuencia para manejar su pubalgia en curso. La RFEF afirmó que solo fueron informados del tratamiento horas después de que se llevara a cabo, una afirmación que el Barcelona disputa firmemente.
El procedimiento de Yamal se llevó a cabo en consulta con el especialista belga Dr. Ernest Schilders, un experto reconocido internacionalmente en el campo. El Barcelona dijo que el tratamiento fue aprobado conjuntamente por su personal médico, el jugador y el Dr. Schilders, y que la RFEF fue notificada inmediatamente después, según Mundo Deportivo, con el club insistiendo en que no han hecho nada malo.
El procedimiento tuvo lugar el lunes 10 de noviembre, un día después del partido contra Celta Vigo, y enfatizó que el proceso de recuperación está “bajo control” sin esperar complicaciones serias. El Barcelona reafirmó que su única preocupación era asegurar la “recuperación óptima y el regreso progresivo al campo” de Yamal, añadiendo que han mantenido comunicación constante con el equipo médico de España durante todo el proceso.
El último desacuerdo marca otro punto álgido en la creciente tensión entre las dos instituciones, siguiendo recientes disputas públicas entre Flick y De la Fuente sobre la carga de trabajo y manejo del adolescente durante el servicio internacional.
La RFEF expresa 'sorpresa e incomodidad' por las acciones del Barcelona
La RFEF publicó un comunicado detallado expresando frustración por la situación y alegando que el Barça realizó el tratamiento de Yamal sin notificarlos de antemano.
“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de su molestia púbica esa misma mañana.
“Este procedimiento se llevó a cabo sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, con conocimiento de los detalles sólo a través de un informe recibido a las 22:40 de anoche, que indicaba la recomendación médica de descanso por 7-10 días."
La RFEF también extendió sus mejores deseos al astro del Barcelona, diciendo que estaban “convencidos de que se recuperará bien y volverá más fuerte”, pero dejó en claro que consideraron las acciones del club como una violación del protocolo médico.
De la Fuente, 'sorprendido' por la falta de comunicación
El seleccionador de La Roja, De la Fuente, posteriormente hizo eco de la postura de la RFEF, admitiendo que la situación no era como nada que hubiera experimentado antes.
“Hay procedimientos que se realizan fuera del control de la Federación", dijo a RNE Deportes. "Eso es lo que pasa, tenemos que aceptarlo. Nunca he experimentado una situación como esta antes. No creo que sea muy normal. Nos ha sorprendido a todos. No tienes ninguna noticia, no conoces ningún detalle, y además, es un tema de salud, así que te quedas sorprendido.”
El jefe de España también pareció defender su decisión anterior de convocar a Yamal a pesar de las preocupaciones sobre su estado físico planteadas por el entrenador de Barcelona, Flick.
"Creo que la respuesta es obvia. Vi su último partido, y creo que está en perfectas condiciones", declaró De la Fuente. "Su entrenador dijo que estaba listo para jugar. Está volviendo a ser el jugador que siempre ha sido, y celebramos eso. Se quedará con nosotros mientras lo consideremos apropiado. Tenemos dos partidos enormemente importantes para clasificar al Mundial, los riesgos son enormes y queremos a los mejores jugadores con nosotros."
Barcelona confiado en medio de la creciente tensión entre club y país
Los gigantes catalanes sostienen que la terapia de radiofrecuencia de Yamal fue una decisión médica estándar: un tratamiento mínimamente invasivo para aliviar el dolor inguinal relacionado con los nervios. El club cree que actuó con total transparencia y coordinación, enfatizando que toda la documentación fue proporcionada a la Federación.
El progreso de Yamal sigue siendo monitoreado de cerca por el equipo médico del Barça, que espera que regrese después del parón internacional. El extremo ha jugado tres partidos completos de 90 minutos en sus últimas cuatro apariciones, anotando en cada uno de ellos. Se espera que el adolescente esté en condiciones para el enfrentamiento del Barcelona contra el Athletic Club el 22 de noviembre, salvo contratiempos. En cuanto a España, la clasificación para el Mundial de 2026 sigue al alcance, pero el manejo de uno de los jóvenes talentos más brillantes de Europa ha vuelto a encender una disputa familiar entre el club y el país.
