El Barcelona inicia las negociaciones para fichar al joven defensa central del Tottenham

A pesar del creciente interés del Camp Nou, Vuskovic sigue sintiendo un fuerte vínculo emocional con el Hamburgo. El hermano del defensa, Mario, también juega en el Hamburgo y actualmente cumple una sanción por dopaje, pero está previsto que vuelva a la acción en noviembre. En declaraciones realizadas en febrero, Luka admitió que jugar junto a su hermano es una gran motivación. «Si Mario puede volver a jugar en otoño, tendré la oportunidad de jugar con él, que es mi mayor deseo en estos momentos», reveló. «Para mí sería un sueño hecho realidad».

El director deportivo del Hamburgo, Claus Costa, se mostró realista con respecto a la situación. «Contractualmente, no hay ninguna posibilidad de que se quede. Se trata de una cesión y no tenemos medios para asegurar la permanencia de Luka en el HSV a largo plazo», declaró a Sport1. El directivo reconoció: «Por supuesto, existe la idea romántica de que Luka jugará algún día junto a su hermano Mario».