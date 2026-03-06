Getty Images
El Barcelona inicia las negociaciones para fichar al joven defensa central del Tottenham
La carrera por una estrella en ascenso
La búsqueda de Flick de refuerzos defensivos ha llevado al Barcelona a Hamburgo, según informa Sky, donde el cedido por el Tottenham Vuskovic está disfrutando de una campaña estelar. El jugador de 19 años, que ha disputado 23 partidos y ha marcado cuatro goles, se ha consolidado como un pilar de la defensa del HSV, actuando como una amenaza en ambas áreas. Sus estadísticas son igualmente impresionantes, con un 84 % de pases completados y un 68 % de duelos individuales ganados. Aunque el Hamburgo está desesperado por retener al internacional croata sub-21, su falta de poderío financiero en comparación con los grandes clubes europeos hace que su permanencia en Alemania sea cada vez más improbable.
Un sueño romántico frente a la realidad
A pesar del creciente interés del Camp Nou, Vuskovic sigue sintiendo un fuerte vínculo emocional con el Hamburgo. El hermano del defensa, Mario, también juega en el Hamburgo y actualmente cumple una sanción por dopaje, pero está previsto que vuelva a la acción en noviembre. En declaraciones realizadas en febrero, Luka admitió que jugar junto a su hermano es una gran motivación. «Si Mario puede volver a jugar en otoño, tendré la oportunidad de jugar con él, que es mi mayor deseo en estos momentos», reveló. «Para mí sería un sueño hecho realidad».
El director deportivo del Hamburgo, Claus Costa, se mostró realista con respecto a la situación. «Contractualmente, no hay ninguna posibilidad de que se quede. Se trata de una cesión y no tenemos medios para asegurar la permanencia de Luka en el HSV a largo plazo», declaró a Sport1. El directivo reconoció: «Por supuesto, existe la idea romántica de que Luka jugará algún día junto a su hermano Mario».
La visión de Flick para el Blaugrana
Se espera que Flick presente al menos un fichaje defensivo estrella este verano para competir con la plantilla actual. Vuskovic, que tiene contrato con el Tottenham hasta 2030, representa una inversión a largo plazo más que una solución rápida. El Tottenham se impuso inicialmente a varios clubes importantes para ficharlo y, dado que el club busca construir un equipo joven y dinámico en el norte de Londres, el Barcelona podría tener dificultades para convencer al equipo de la Premier League de que se desprenda de uno de sus activos más preciados.
Una decisión crucial para los Spurs
El objetivo inmediato de Vuskovic es terminar la temporada con fuerza con el Hamburgo, que lucha por alcanzar sus objetivos. Una vez que expire el préstamo, la pelota estará en el tejado del Tottenham. Los Spurs deben decidir si integrar al joven en la plantilla del primer equipo para la pretemporada o autorizar otro préstamo, posiblemente de vuelta al Hamburgo, para permitir el romántico reencuentro de los hermanos Vuskovic. En cuanto al Barcelona, las próximas semanas las dedicará a formalizar su interés, pero con un contrato de cuatro años más, cualquier acuerdo requeriría una importante suma por el traspaso. El mercado de fichajes de verano revelará si el atractivo de la Liga supera la perspectiva de una carrera en la Premier League.
