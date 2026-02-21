Rashford ha demostrado ser un miembro muy útil de la plantilla de Hansi Flick esta temporada, jugando en la línea delantera y marcando goles importantes en La Liga y la Champions League. Existe la opción de fichar al jugador de 28 años de forma permanente por solo 26 millones de libras como parte de su contrato de cesión por una temporada, aunque el futuro del internacional inglés sigue siendo incierto a pesar de los informes anteriores que apuntaban al fuerte deseo del Barcelona de ficharlo de forma permanente.

Las próximas elecciones presidenciales del Barça tendrán lugar el 15 de marzo de 2026, tras un segundo mandato de cinco años con Joan Laporta al frente. Aunque el técnico de 63 años se presentará a la reelección, se enfrentará a tres rivales: Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria.

En una reciente entrevista con ESPN, mientras continúa su campaña presidencial, Vilajoana abordó el futuro de Rashford en el Camp Nou y sugirió que el Barcelona debería considerar opciones «internas» antes de comprometerse a fichar al delantero de forma permanente. Citó al extremo de 19 años Virgili como una opción alternativa, ya que el Barça tiene una cláusula de recompra sobre la joven estrella del Mallorca tras su venta por 3,5 millones de euros (3 millones de libras esterlinas/4,1 millones de dólares) el verano pasado.