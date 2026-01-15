Cuando Klopp reveló dramáticamente que dejaría el Liverpool al final de la campaña 2023-24, se presumía que Xabi Alonso lo reemplazaría. El español había tenido un inicio tremendamente impresionante en su carrera como entrenador y estaba a poco más de la mitad de una campaña invicta, ganadora de dobletes en Alemania con el Bayer Leverkusen.

Como resultado, Alonso era el nombre más caliente en el mercado de entrenadores. Casi todos los clubes élite de Europa lo querían, y especialmente aquellos en los que también había jugado como jugador: Liverpool, Bayern Múnich y Real Madrid.

Sin embargo, Alonso dejó claro de inmediato que no estaba listo para dejar el Leverkusen, lo que lo descartó para las vacantes inminentes en Merseyside y Múnich, y finalmente decidió quedarse otro año en el BayArena antes de aceptar la oportunidad de llenar el vacío dejado por Carlo Ancelotti en el Bernabéu el pasado mayo.

Para entonces, sin embargo, nadie en el Liverpool anhelaba el regreso de uno de los centrocampistas más elegantes que haya jugado en Anfield. Durante una temporada sensacional de debut en Anfield, que incluyó una fantástica victoria 4-0 sobre el Leverkusen de Alonso en la Liga de Campeones, Slot había hecho que suceder a un verdadero ícono del Kop como Klopp pareciera más fácil de lo que cualquiera podría haber imaginado. El 20º título de liga de Liverpool se ganó con cuatro partidos de sobra y, dos días después de que Alonso fuera formalmente presentado como nuevo entrenador del Madrid, Slot fue nombrado el Entrenador de la Temporada de la Premier League.

Sin embargo, mucho ha cambiado en el interín.