"No creo que debas hacer eso en un partido de la FA Cup o la Copa de la Liga, un partido amistoso o incluso en una sesión de entrenamiento," dijo Slot sobre el fallido taconazo de Szoboszlai dentro de su propia área de seis yardas. "Es una elección extraña y tengo mi opinión al respecto, pero prefiero guardármela para mí y hablar de eso con Dom."
Como consecuencia de la estupidez de Szoboszlai, lo que parecía una tarea sencilla se convirtió en otro examen exhaustivo de las deficiencias defensivas del Liverpool y su capacidad para descomponer bloques bajos, uno que apenas superaron gracias a la introducción en la segunda mitad de Florian Wirtz y Hugo Ekitike, un par de jugadores fichados el verano pasado por más de 170 millones de libras ($230m).
El marcador final de 4-1 indudablemente halagó a los Reds y no hizo absolutamente nada para calmar el creciente escepticismo que rodea a Slot. De hecho, solo va a estar bajo más escrutinio entre ahora y el final de la temporada, ya que apenas unas horas antes del último pobre rendimiento del Liverpool, el hombre que muchos fanáticos querían ver suceder a Jurgen Klopp como entrenador volvió a estar disponible...