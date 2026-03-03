El Arsenal y el Manchester City han sido tachados de «no merecedores» del título de la Premier League, mientras que una leyenda del Manchester United afirma que no debería entregarse el trofeo esta temporada

La lucha por el título de la Premier League se está intensificando, ya que el Arsenal lidera actualmente la tabla con 64 puntos, con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City, que tiene un partido menos. Mientras tanto, el United se queda atrás, en tercera posición con 51 puntos.

En una temporada en la que el Manchester City de Pep Guardiola ha tenido dificultades para mantener su habitual consistencia implacable y el Arsenal de Mikel Arteta ha tropezado ocasionalmente bajo el peso de las expectativas, Scholes cree que el nivel no ha estado a la altura de los históricos estándares para ganar el título. Los Gunners perdieron recientemente puntos en un frustrante empate 2-2 con el Wolves, mientras que el City ha pasado gran parte de la temporada tratando de recuperar terreno tras un comienzo sorprendentemente letárgico. Para Scholes, la falta de calidad es tan evidente que ha sugerido una solución drástica y sin precedentes en relación con la entrega del trofeo en mayo.