Getty Images Sport
Traducido por
El Arsenal y el Manchester City han sido tachados de «no merecedores» del título de la Premier League, mientras que una leyenda del Manchester United afirma que no debería entregarse el trofeo esta temporada
Ninguno de los dos equipos convence a Scholes
La lucha por el título de la Premier League se está intensificando, ya que el Arsenal lidera actualmente la tabla con 64 puntos, con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City, que tiene un partido menos. Mientras tanto, el United se queda atrás, en tercera posición con 51 puntos.
En una temporada en la que el Manchester City de Pep Guardiola ha tenido dificultades para mantener su habitual consistencia implacable y el Arsenal de Mikel Arteta ha tropezado ocasionalmente bajo el peso de las expectativas, Scholes cree que el nivel no ha estado a la altura de los históricos estándares para ganar el título. Los Gunners perdieron recientemente puntos en un frustrante empate 2-2 con el Wolves, mientras que el City ha pasado gran parte de la temporada tratando de recuperar terreno tras un comienzo sorprendentemente letárgico. Para Scholes, la falta de calidad es tan evidente que ha sugerido una solución drástica y sin precedentes en relación con la entrega del trofeo en mayo.
El trofeo debe permanecer en la vitrina.
En el podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes expresó su frustración con el estado actual de la máxima categoría, argumentando que la falta de entretenimiento debería descalificar a ambos equipos de la gloria. «Quienquiera que gane la liga, al final dirás que se lo merece. Ninguno de ellos me ha convencido de que deban ser campeones de la Premier League. No creo que deban entregar el trofeo este año. Nadie se lo merece. Sinceramente, no ha sido agradable de ver», afirmó Scholes.
El Arsenal bajo la lupa
Un punto especialmente controvertido para Scholes es la forma en que los equipos están marcando goles actualmente, y le molesta especialmente la gran dependencia del Arsenal de las jugadas a balón parado. La leyenda del United cree que la enorme presión de la lucha por el título está ahogando la creatividad de los jugadores, especialmente la de los del Emirates Stadium, que están desesperados por poner fin a dos décadas de espera para ganar la liga. «Hay una presión enorme sobre ellos [el Arsenal], ¿no? La hay porque han estado en muy buenas posiciones a lo largo de los años y no han sido capaces de cruzar la línea», añadió Scholes al analizar los obstáculos psicológicos a los que se enfrentan los líderes de la liga.
- (C)Getty images
El fútbol fluido es cosa del pasado
A medida que se acerca el final de la temporada, Scholes advirtió a los aficionados que no esperaran un repentino regreso al «juego bonito», sugiriendo que ambos entrenadores darían prioridad a los resultados por encima de la estética. Concluyó su análisis afirmando: «Ahora se encuentran en una posición increíble. Pero no van a ver un fútbol fluido. No lo verán. Como sigo diciendo, no creo que lo hayamos visto en toda la temporada en ningún equipo, pero especialmente en este momento, lo más importante es cómo cruzan la línea de meta». Con un posible partido decisivo para el título programado para el 18 de abril en el Etihad, el mundo verá si el duro veredicto de Scholes se cumple.
Anuncios