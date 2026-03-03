El Arsenal y el Inter conocen las exigencias salariales de Leon Goretzka, mientras el centrocampista sopesa sus opciones de cara al verano antes de abandonar el Bayern de Múnich

Según Tuttosport, finalmente se ha revelado el marco financiero para la inminente salida de Goretzka del Bayern de Múnich. El centrocampista de 31 años se convertirá en un agente libre muy codiciado cuando expire su contrato actual el 30 de junio. Sus representantes en la agencia ROOF han establecido firmemente sus requisitos básicos y los han comunicado a todos los posibles pretendientes de Europa.

El internacional alemán pide específicamente un contrato garantizado de tres años por valor de 6,5 millones de euros netos por temporada. Para el Inter, cumplir con éxito esta importante cifra económica lo situaría inmediatamente a la altura de sus jugadores mejor pagados. Encajaría perfectamente con los salarios actuales de sus estrellas del mediocampo, Nicolo Barella y Hakan Calhanoglu, ya que el campeón italiano busca renovar estratégicamente su plantilla para la próxima campaña.