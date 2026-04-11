El Arsenal planea fichar este verano al delantero del Newcastle Anthony Gordon

Gordon se ha ganado el cariño de la afición del Newcastle con su esfuerzo constante y sus goles. Sin embargo, la posibilidad de jugar otra Liga de Campeones y pelear por el título en el Emirates Stadium le seduce. El club, presionado por las normas de sostenibilidad financiera de la Premier, podría venderlo para equilibrar sus cuentas. Los Magpies ya lidian con márgenes financieros ajustados y una oferta sustancial por Gordon podría ser difícil de ignorar. En el Arsenal se discute la viabilidad de un acuerdo que probablemente implicaría un traspaso costoso.