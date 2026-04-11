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El Arsenal planea fichar este verano al delantero del Newcastle Anthony Gordon
Arteta señala a Gordon como objetivo prioritario
Según TEAMtalk, Arteta quiere más velocidad y desborde en su ataque, mientras los Gunners buscan mantener su candidatura al título de la Premier. Buscan un extremo de alto nivel que compita con Gabriel Martinelli y Leandro Trossard en la banda izquierda. Gordon, uno de los mejores extremos de la Premier desde su llegada a St James' Park, encaja en el perfil joven, ambicioso y técnico que el Arsenal prioriza.
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El dilema financiero del Newcastle
Gordon se ha ganado el cariño de la afición del Newcastle con su esfuerzo constante y sus goles. Sin embargo, la posibilidad de jugar otra Liga de Campeones y pelear por el título en el Emirates Stadium le seduce. El club, presionado por las normas de sostenibilidad financiera de la Premier, podría venderlo para equilibrar sus cuentas. Los Magpies ya lidian con márgenes financieros ajustados y una oferta sustancial por Gordon podría ser difícil de ignorar. En el Arsenal se discute la viabilidad de un acuerdo que probablemente implicaría un traspaso costoso.
Una incorporación táctica perfecta para los Gunners
Tácticamente, la presión agresiva de Gordon y su habilidad para ganar duelos uno contra uno encajan a la perfección con el sistema de alta intensidad de Arteta. Su experiencia en la Premier League es otra ventaja para el Arsenal, que busca jugadores listos para rendir desde el primer día. El exjugador del Everton ha demostrado su nivel en partidos importantes, algo clave para que el Arsenal acorte distancias con el Manchester City.
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La pugna por fichar a la estrella inglesa
El Arsenal no es el único club interesado en Gordon; el Liverpool también lo ha sido. Sin embargo, los Gunners esperan adelantarse presentando un proyecto claro en el que el jugador de 25 años sería clave en una de las plantillas más jóvenes y prometedoras de Europa. Cualquier fichaje se produciría probablemente en el mercado de verano, no en enero, por la reticencia del Newcastle a vender a mitad de temporada.