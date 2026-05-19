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Premier League title race GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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¡El Arsenal es campeón! Once momentos clave que le dieron el título de la Premier League

Analysis
Premier League
Arsenal
Manchester City
FEATURES

Y así, de repente, la lucha por el título de la Premier League ha terminado. Una apasionante batalla entre Arsenal y Manchester City, con muchos giros en la segunda mitad de la temporada, que los Gunners han ganado, asegurando su primer título nacional en 22 años con una jornada aún por disputarse.

El equipo de Mikel Arteta había sido subcampeón en las tres temporadas anteriores y, aunque lideró casi toda esta campaña, las dudas crecieron en la recta final. Sin embargo, cuatro victorias desde finales de abril le bastaron al conjunto londinense para ganar el título.

El empate del City en Bournemouth el 19 de mayo resultó decisivo, pero hubo otros momentos clave durante los últimos nueve meses que definieron el título: GOAL repasa los resultados que marcaron el destino de la Premier League:

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    21 de septiembre de 2025: Martinelli consigue un empate in extremis en un duelo decisivo

    Cuando el Manchester City visitó el Emirates Stadium para su quinto partido liguero, sus opciones de título parecían remotas. El Liverpool, campeón en título, había ganado sus primeros cinco encuentros, mientras que el equipo de Guardiola ya contaba con dos derrotas: ante el Tottenham en casa y en Brighton a domicilio.

    Arsenal, que había ganado tres de sus cuatro primeros encuentros tras perder en Anfield a finales de agosto, convertía este duelo de septiembre en una batalla clave: ¿Gunners o City como principal rival del Liverpool? Con el paso del tiempo, el partido se recordaría como uno de los más decisivos en la lucha por el título.

    El City se adelantó en el 9’ gracias a Erling Haaland y, aunque el equipo de Guardiola se replegó para conservar la ventaja, llegó al descuento con la victoria casi en el bolsillo. Sin embargo, en el tercer minuto de añadido Gabriel Martinelli superó a la defensa, picó el balón por encima de Donnarumma y lo envió al fondo de la red, desatando la locura en el norte de Londres.

    En ese momento el empate beneficiaba a Liverpool, pero al final de la temporada ese punto de Arsenal —y los dos que perdió el City— resultó decisivo en la reñida lucha por el título.

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  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    28 de septiembre de 2025: Gabriel logra una remontada y se lleva la victoria

    Una semana después, el Arsenal visitó Newcastle animado por la primera derrota del Liverpool ante el Crystal Palace, sufrida 24 horas antes. Durante largos tramos del partido pareció que no aprovecharían esa ventaja, pues un cabezazo de Nick Woltemade en la primera parte mantenía la ventaja local a seis minutos del final.

    Pero el equipo de Arteta no se rindió: Mikel Merino empató y, en el sexto minuto de descuento, Gabriel Magalhães, letal en balón parado, cabeceó el 2-1.

    El cabezazo de Gabriel transformó una probable derrota en Tyneside en victoria y desencadenó una racha de cinco triunfos que, sumada a la crisis del Liverpool, llevó a los Gunners a lo más alto de la tabla.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    23 de noviembre de 2025: Eze celebra un hat-trick en el derbi.

    La racha se cortó con un 2-2 en Sunderland en noviembre, pero tras el parón internacional el Arsenal venció al Tottenham en el Emirates.

    Eberechi Eze, fichado del Crystal Palace tras rechazar a los Spurs en verano, marcó un hat-trick y los aficionados celebraron la victoria sobre sus rivales del norte de Londres.

    Así, el Arsenal aumentó a seis puntos su ventaja sobre el Chelsea, segundo, mientras el City quedaba un punto más atrás tras perder en Newcastle.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    13 de diciembre de 2025: Dos autogoles evitaron la derrota del Arsenal ante el Wolverhampton.

    La racha de 11 partidos sin perder del Arsenal en la Premier League acabó a manos del Aston Villa en diciembre. Sin embargo, los gunners tenían la ocasión perfecta para reaccionar ante un Wolverhampton aún sin victorias, en un duelo que parecía muy desigual.

    Sin embargo, el partido no se ganó sobre el papel: el equipo de Arteta se mostró impreciso y no disparó entre los tres palos hasta el minuto 68. Dos minutos después llegó el 1-0, con algo de fortuna, cuando el córner de Bukayo Saka golpeó el poste y rebotó en el portero Sam Johnstone antes de entrar.

    El Arsenal no sentenció y Tolu Arokodare igualó en el 90. Pero en el 94, un centro de Saka lo introdujo en su propia portería Yerson Mosquera. El público local respiró aliviado al evitar un empate que habría sido vergonzoso y dañino.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    30 de diciembre de 2025: Una avalancha en la segunda parte acaba con las esperanzas del Villa

    En su último partido de 2025, el Arsenal recibió en el Emirates a un Aston Villa en plena forma. A pesar de un inicio titubeante, el equipo de Unai Emery llegaba como aspirante al título tras 11 victorias consecutivas que lo situaban a solo tres puntos de los Gunners en lo más alto de la Premier League.

    Con esa dinámica, no extrañó que los visitantes salieran fuertes y dominaran hasta el descanso. Sin embargo, el Arsenal regresó con energía tras el receso y buscó sentenciar rápido. Gabriel abrió el marcador a los tres minutos del segundo tiempo, tras otro córner, y Martín Zubimendi amplió la ventaja cuatro minutos después.

    Leandro Trossard y Gabriel Jesús sentenciaron con dos magníficos remates, y la derrota por 4-1 acabó con las aspiraciones del Villa. Además, el Arsenal recibió un nuevo impulso al ver cómo el Man City también perdía puntos dos días después, al empatar 0-0 con el Sunderland.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 de enero de 2026: Un gol de última hora de Enzo frustra las esperanzas del City

    El resultado en el Stadium of Light dejó al City a cuatro puntos del Arsenal. A los pocos días la diferencia subió a seis: los Gunners vencieron en Bournemouth con gol de Declan Rice, mientras el equipo de Guardiola solo empató 1-1 en casa ante un Chelsea sin entrenador.

    Con Calum McFarlane de forma interina tras el cese de Enzo Maresca, el Chelsea visitó el Etihad y, justo antes del descanso, Tijjani Reijnders dio al City una merecida ventaja.

    En la segunda parte el local bajó el ritmo y el Chelsea creció. Parecía sentenciado, pero en el 94’ Enzo Fernández remató a bocajarro tras una parada de Donnarumma y salvó el 1-1. Las esperanzas del City de recuperar el título se desvanecían.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    1 de febrero de 2026: La chilena de Solanke deja atónito al City

    Sin embargo, el Arsenal no aprovechó enero: sumó tres partidos sin ganar antes de ganar 4-0 al Leeds United. Se esperaba que el City reaccionara al día siguiente contra un Tottenham en crisis.

    En la primera parte todo apuntaba a ello: los goles de Rayan Cherki y Antoine Semenyo ponían en ventaja a los visitantes en un ambiente, según el comentarista de Sky Sports Gary Neville, más propio de un partido benéfico que de la Premier, tal era la apatía de la afición local.

    Pese a ello, los Spurs reaccionaron en la segunda parte y empataron 2-2 gracias a un doblete de Dominic Solanke, incluido un magnífico remate de escorpión. El City no se recuperó y la ventaja del Arsenal en la cima volvió a ser de seis puntos.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3 de marzo de 2026: Saka aprovecha el tropiezo del City.

    Aun así, el Arsenal no aprovechó del todo la ocasión: los empates fuera ante Brentford y Wolverhampton hicieron dudar de su regularidad. En marzo mantenía cinco puntos de ventaja sobre el City, aunque con un partido más, y su siguiente reto era visitar Brighton.

    El equipo de Arteta no brilló en el Amex Stadium, pero el gol de Saka en el minuto nueve, tras un rebote, bastó para ganar 1-0 y desatar la celebración de los aficionados gunners desplazados. Esa reacción se debió en gran parte al City, que, al mismo tiempo, recibía al Nottingham Forest y cedía más puntos al empatar 2-2 en el Etihad.

    De pronto, el Arsenal contaba con siete puntos de ventaja y crecía la confianza de que, tras tres subcampeonatos consecutivos, por fin estaban a punto de cruzar la línea de meta.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    14 de marzo de 2026: Nace una estrella

    Varios jugadores del Arsenal han destacado en momentos clave de la temporada, pero la actuación más recordada fue la del joven de 16 años Max Dowman. Con los Gunners bloqueados ante el Everton en el Emirates, Arteta le dio entrada y el adolescente respondió.

    Primero centró para que Viktor Gyokeres rompiera el empate en el 89. Luego, en el descuento, aprovechó un córner rival, corrió hacia la portería vacía y marcó, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la Premier.

    Horas después, el empate del City ante el West Ham colocó al Arsenal nueve puntos por encima de sus perseguidores.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    4 de mayo de 2026: Un golazo de Guehi provoca la derrota del City ante el Everton

    Sin embargo, esa ventaja se redujo en las semanas siguientes. El Arsenal perdió en casa ante el Bournemouth y luego cayó en un épico duelo en el Etihad, lo que permitió al City, tras ganar al Burnley tres días después, alcanzar el liderato por primera vez en la temporada.

    La trayectoria del City hasta las semifinales de la FA Cup dio al Arsenal la oportunidad de volver a abrir la brecha: tras superar por la mínima al Newcastle, firmó su mejor actuación liguera de 2026 al arrollar al Fulham a principios de mayo, lo que devolvió la presión al equipo de Guardiola, que visitaba por primera vez el Hill Dickinson Stadium para enfrentarse al Everton.

    Jeremy Doku adelantó al City justo antes del descanso, pero el partido cambió en el 68’: Marc Guehi cedió atrás a Donnarumma, Thierno Barry aprovechó y empató. Los tantos posteriores de Jake O'Brien y Barry dieron ventaja a los Toffees, y aunque Haaland y Doku igualaron para el City, el empate devolvió el impulso al Arsenal en la cima.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    10 de mayo de 2026: El VAR decide un emocionante West Ham-Arsenal

    De los tres partidos que le quedaban al Arsenal, la visita al London Stadium parecía la más complicada, dada la desesperada necesidad de puntos del West Ham en su lucha por la permanencia. El encuentro fue muy tenso, con ambos equipos decididos a evitar errores decisivos en la recta final.

    Con el 0-0 persistente, el partido se abrió en la recta final, pues el empate no le servía a ninguno. El West Ham tuvo el gol cuando Mateus Fernandes superó la trampa del fuera de juego y quedó solo ante la portería, pero David Raya lo evitó con una gran parada. Pareció decisivo, hasta que, poco después, un disparo desviado de Leandro Trossard rompió el empate.

    En el descuento, Callum Wilson marcó tras un lío de piernas, pero el VAR anuló el gol por falta de Pablo sobre Raya en el córner previo.

    La locura en la grada visitante confirmó la importancia del triunfo, que eliminaba el mayor escollo de los ‘gunners’.

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