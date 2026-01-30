Arsenal dominó los primeros treinta minutos contra el United y tomó la delantera de manera afortunada gracias a un gol en propia puerta de Lisandro Martínez. Pero en lugar de avanzar desde allí, fueron paralizados por los nervios. Martin Zubimendi regaló a los visitantes un empate cuando su pase erróneo puso a Bryan Mbeumo frente a la portería, y el Arsenal se quedó atrás cinco minutos después del segundo tiempo cuando Patrick Dorgu lanzó un imparable voleón que entró tras tocar el travesaño.

Arteta entonces pareció entrar en pánico, realizando una confusa sustitución cuádruple que alteró innecesariamente el equilibrio del mediocampo en lugar de ajustar el enfoque del Arsenal, que, como ha sido gran parte de la temporada, se ha centrado únicamente en ganar balones parados. Mikel Merino brevemente empató para los Gunners desde una de esas situaciones de balón parado, pero fue el United quien avanzó para encontrar un ganador, y lo consiguió merecidamente momentos después cuando Matheus Cunha lanzó un maravilloso disparo desde 25 yardas más allá de David Raya.

Se escucharon abucheos alrededor del Emirates tras el pitido final, lo cual no molestó a Arteta tanto como debería.

"[La reacción de los fans] no importa; tenemos que hacer más, así que tal vez eso no sea suficiente," dijo. "Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Cuando haces eso, puedes descansar en paz. Hoy realmente ciertamente intentamos dar lo mejor de nosotros, pero no fuimos lo suficientemente eficientes contra un equipo que está muy bien organizado y fuimos castigados por nuestros propios errores también."

Esa obsesión con la eficiencia es una de las principales razones por las que los errores están apareciendo. Todos en el equipo del Arsenal parecen estar en tensión en un momento en que el disfrute y la libertad de expresión deberían ser las principales órdenes del día debido a su posición dominante en la tabla.