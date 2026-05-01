Dos semanas después de recibir un golpe en la cabeza con un bate que salió disparado, el árbitro Takuto Kawakami sigue ingresado en el hospital en estado de inconsciencia. Así lo confirmó la Organización de Béisbol Profesional de Japón (NPB) a los medios locales.
Traducido por
¡El árbitro sigue inconsciente! Un grave accidente mantiene en vilo a Japón
El árbitro, de 30 años, estaba detrás del home plate durante un partido en Tokio el 16 de abril cuando el bate se le escapó a José Osuna (Tokio Yakult Swallows) y lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza. Cayó de inmediato y fue llevado al hospital.
Fue operado de urgencia y luego ingresó en la UCI. Según la NPB, ya está en una habitación normal, pero su estado de conciencia no ha mejorado.
El incidente ha desencadenado un debate sobre las medidas de seguridad para los árbitros
Era la primera vez de Kawakami como árbitro principal en el home plate. Tras el incidente, Osuna se disculpó en X: «Siento mucho lo que ha pasado».
La Asociación de Jugadores de Béisbol Profesional de Japón deseó una pronta recuperación al lesionado. El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad de los árbitros en Japón, aunque la NPB aún no se ha pronunciado sobre posibles consecuencias.