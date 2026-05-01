¡El árbitro sigue inconsciente! Un grave accidente mantiene en vilo a Japón

El árbitro, de 30 años, estaba detrás del home plate durante un partido en Tokio el 16 de abril cuando el bate se le escapó a José Osuna (Tokio Yakult Swallows) y lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza. Cayó de inmediato y fue llevado al hospital.

Fue operado de urgencia y luego ingresó en la UCI. Según la NPB, ya está en una habitación normal, pero su estado de conciencia no ha mejorado.