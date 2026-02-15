Getty Images
El antiguo propietario de un club de la Premier League apuñalado durante una pelea para defenderse de unos ladrones enmascarados en una mansión londinense valorada en 10 millones de libras
La valentía de Al-Hasawi para defenderse de los atacantes
Según The Sun, el ataque tuvo lugar a principios de este mes. Se dice que Al-Hasawi estaba durmiendo cuando los ladrones irrumpieron en su dormitorio. Durante el enfrentamiento, el hombre de 57 años sufrió puñaladas en la mano izquierda y otras lesiones en el cuello. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a Al-Hasawi en el hospital con vendajes en sus heridas.
Por el momento se desconoce si los ladrones lograron robar algo de la propiedad de Al-Hasawi en el distrito londinense de Mayfair antes de huir inmediatamente después del enfrentamiento.
Solicitud a la policía por el ataque
Se dice que los abogados de Al-Hasawi han pedido a la Policía Metropolitana que revele públicamente más detalles sobre el ataque, ya que otros empresarios de Oriente Medio «temen» sufrir ataques similares. La Policía Metropolitana insiste en que la investigación sigue en curso, pero ha asegurado que Al-Hasawi no sufrió ninguna lesión «que pusiera en peligro su vida o la cambiara» durante este allanamiento de morada.
La etapa de Al-Hasawi en el Nottingham Forest
Los cinco años de Al-Hasawi al frente del Forest fueron especialmente turbulentos, ya que el club pasó de ser uno de los favoritos para ascender a la Championship a coquetear con el descenso. Contrató a nueve entrenadores diferentes durante su media década en el City Ground.
En 2017, tras haber enfrentado numerosas protestas en sus últimos años en el club, Al-Hasawi vendió el Forest al empresario griego Evangelos Marinakis, quien ayudó al club a regresar a la Premier League en 2022.
El caos en el club continúa a pesar del éxito en la Premier League bajo la dirección de Marinakis.
Aunque el Forest ha logrado el sueño de la Premier League bajo la propiedad de Marinakis, este ha sido objeto de críticas por su gestión esta temporada. El Forest se clasificó para la Europa League tras terminar séptimo la temporada pasada y llegó a esta campaña lleno de esperanzas. Sin embargo, ya ha pasado por tres entrenadores —Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou y Sean Dyche— antes del nombramiento de Vitor Pereira como cuarto entrenador de la temporada 2025-26.
No obstante, Marinakis, conocido por reunirse con los jugadores en el túnel e incluso por salir al campo del City Ground, sigue siendo una figura muy popular entre los aficionados del Forest, y el exjugador Rob Earnshaw ha declarado a GOAL que el fútbol necesita personalidades carismáticas como la suya.
«Cuando el Sr. Marinakis sale al campo y saluda a los jugadores en el túnel, para mí no hay absolutamente nada de malo en ello», dijo Earnshaw, hablando en asociación con NordicBet, donde los aficionados pueden seguir las últimas cuotas de la Europa League.
«Además, en Grecia, cuando eres el propietario, tienes derecho a entrar en el vestuario, a salir al campo, es parte del juego, ya que vienes y formas parte de él: hablas con los jugadores y eres el hombre en medio. Como propietario, tienes una mejor percepción de lo que ocurre dentro del club de fútbol.
No tengo ningún problema con ello y creo que el Sr. Marinakis ha hecho un trabajo fantástico. Por supuesto, es muy implacable y muy decidido, muy directo en sus formas, pero ha llevado a este club de fútbol, en los últimos cinco o seis años, a donde debe estar, a la Premier League, jugando en Europa y viviendo grandes noches europeas, jugando en la Premier League y teniendo la oportunidad de ir a la Champions League. Esos momentos son los que todos los aficionados del Forest quieren que sucedan.
Lo disfruto. Me gusta que esté involucrado. Creo que ha sido increíble y se merece mucho crédito porque no solo ha invertido en el club de fútbol, sino que se ha volcado por completo para llevar al club al éxito. Ha sido un viaje increíble, unos años increíbles, pero no sería el Forest si fuera aburrido y no tuviéramos personalidades.
El fútbol se basa en las personalidades, así que me encanta. No deberían quedarse sentados ahí sin decir nada en el palco. Forman parte del club de fútbol y su personalidad sale a relucir. Estoy totalmente a favor de eso».
