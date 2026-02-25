El Al-Nassr suma NUEVE victorias consecutivas gracias a los goles de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Kingsley Coman, lo que refuerza sus credenciales para ganar el título de la Liga Profesional Saudí

Las esperanzas de Al-Nassr de ganar el título han recibido un gran impulso gracias a la reciente racha de dos empates consecutivos de Al-Hilal. Ronaldo y compañía sabían que una victoria sobre Al-Najma el miércoles por la noche les llevaría de nuevo a lo más alto de la tabla, y tuvieron el mejor comienzo posible cuando les concedieron un penalti al principio del partido tras la revisión del árbitro asistente de vídeo.

Por supuesto, fue Ronaldo quien se encargó de lanzarlo desde el punto de penalti, anotando su gol número 965 en su camino hacia los cuatro dígitos.

El Al-Najma se vio rápidamente superado por la calidad individual de sus rivales y el partido se le escapó pronto, ya que el Al-Nassr marcó otros dos goles antes del descanso. Coman se giró y disparó para poner el 2-0, antes de que Íñigo Martínez marcara desde lejos, con un disparo del veterano defensa español que se desvió fortuitamente y superó al portero Waled Al-Enazi.

Las cosas empeoraron para los locales al comienzo de la segunda parte, cuando los visitantes se lanzaron al ataque y marcaron el cuarto, con Ronaldo asistiendo a Mané, que encontró con maestría la escuadra con un potente disparo.

En lugar de cualquiera de las estrellas del ataque, fue Martínez quien marcó un doblete al rematar de cabeza un córner, lo que ayudó al Al-Nassr a sumar su novena victoria consecutiva en la liga y a situarse dos puntos por delante en la cima de la tabla.