El agente del exjugador del Inter afirma que el delantero quiere dejar su actual club para jugar con Irán en medio del conflicto con EE. UU. e Israel
Un giro inesperado en la carrera de Taremi
Las acusaciones surgieron por primera vez el lunes en varios medios de comunicación de Turquía y Grecia, sugiriendo que el veterano goleador tenía la intención de unirse al ejército iraní. La narrativa sugería que esta medida era una respuesta directa al conflicto creciente entre Israel y Estados Unidos, tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Sin embargo, el representante del jugador se ha apresurado a desmentir los rumores sobre un sorprendente alistamiento militar. Federico Pastorello, que gestiona los asuntos del delantero, ha utilizado las redes sociales para negar categóricamente que su cliente tenga intención alguna de abandonar Atenas para ir al campo de batalla durante este período turbulento.
El agente Pastorello aclara las cosas.
En una firme declaración destinada a poner fin a la creciente incertidumbre sobre el futuro del jugador de 33 años, Pastorello insistió en que las informaciones eran totalmente infundadas. El agente italiano destacó que las citas y las intenciones atribuidas a la estrella del Olympiakos no se ajustaban a los compromisos profesionales reales del jugador ni a su mentalidad actual. Al abordar la situación directamente a través de Instagram, el representante pretendía tranquilizar a los aficionados griegos asegurándoles que el rematador sigue siendo una pieza clave del equipo que actualmente compite en lo más alto de la tabla de la Superliga.
La declaración completa de Pastorello decía lo siguiente: «En las últimas horas han circulado declaraciones atribuidas a Mehdi Taremi que no reflejan la realidad de la situación. El jugador está completamente centrado en su trabajo, en Atenas, y en su trayectoria profesional, con compromiso y determinación. En un momento tan delicado como este, es importante evitar interpretaciones fuera de contexto o reconstrucciones inexactas. Confiamos en el sentido de la responsabilidad y el respeto de todos».
La atención sigue centrada en la lucha por el título de la Superliga griega.
La aclaración llega en un momento crucial para el Olympiakos, que actualmente se encuentra inmerso en una reñida lucha por el título nacional con equipos como el AEK Atenas y el PAOK. Taremi ha sido una figura fundamental para el club con sede en El Pireo, ya que ha marcado 10 goles en 16 partidos de liga, y cualquier distracción relacionada con su disponibilidad habría supuesto un duro golpe para sus aspiraciones de ganar el campeonato.
El Olympiakos se ha asegurado recientemente una reñida victoria por 2-1 sobre el Panserraikos, un resultado que le mantiene firme en la lucha por el título. Con un importante enfrentamiento contra el PAOK en el horizonte, el club y sus aficionados se sentirán aliviados al saber que su delantero estrella no tiene previsto marcharse. La situación de la selección iraní sigue siendo objeto de debate en otros lugares, con indicios de que podría perderse el Mundial de 2026, pero para Taremi, el futuro inmediato se limita estrictamente a los estadios de la primera división griega.
La lucha por el título frente a la llamada a las armas: el papel crucial de Taremi
A pesar de la delicada naturaleza del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, el mensaje del equipo de Taremi es que todo sigue como de costumbre. Se espera que el delantero, que se hizo famoso por su prolífica capacidad goleadora en Portugal antes de su sonado fichaje por el Inter y su posterior traspaso a Grecia, siga liderando la delantera del equipo rojiblanco. Esto llega en un momento crucial, ya que el Olympiakos ocupa actualmente el primer puesto de la Superliga griega con 53 puntos, empatado con el AEK de Atenas. Ahora que la temporada entra en su recta final, el club contará con su experimentado goleador para que se mantenga «completamente concentrado» en marcar goles en lugar de responder a la llamada de las armas.
