El agente de Jurgen Klopp da una respuesta definitiva a los rumores de que quiere el puesto en el Real Madrid

Ante los crecientes rumores, Kosicke se mostró firme al desmentir cualquier negociación en curso. «No hay necesidad de responder a preguntas sobre asuntos que son solo rumores. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros en este momento», afirmó Kosicke. Además, aclaró la situación con respecto a la capital española y añadió: «Jurgen Klopp está muy contento con su actual cargo en el Red Bull, y lo que se dice sobre las negociaciones para entrenar al Real Madrid son solo rumores por ahora».

La negación se produce en medio de informes de que el Atlético de Madrid también estaba siguiendo a Klopp como posible sucesor de Diego Simeone. Aunque Simeone tiene contrato hasta 2027, algunos medios afirman que la directiva del Atlético está barajando un cambio.