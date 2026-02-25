Getty Images
El agente de Florian Wirtz sigue «deseando» su fichaje por el Real Madrid y revela la petición que le hizo a Florentino Pérez antes de que el centrocampista fichara por el Liverpool
Wirtz, parte del gran verano del Liverpool
Wirtz formó parte de un verano de grandes inversiones en Anfield, ya que los Reds se gastaron una fortuna para reforzar su plantilla. La estrella alemana llegó tras brillar en el equipo de Alonso en el Bayer Leverkusen y se unió a los Reds junto con otros grandes nombres como Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez. A pesar de la generosa inversión en la plantilla, el equipo de Arne Slot ha sufrido una pésima defensa de su título de la Premier League y actualmente ocupa el sexto lugar en la tabla, a 16 puntos del líder, el Arsenal. Wirtz tuvo dificultades para causar impresión en los primeros meses de la campaña tras su fichaje, mientras que Isak tampoco estuvo a la altura de su elevado precio y desde entonces ha estado fuera de juego por una grave lesión que requirió cirugía.
El agente de Wirtz habla sobre el Real Madrid
El agente de Wirtz, Volker Struth, ha revelado ahora que el jugador de 22 años podría haberse fichado por el Real Madrid en lugar del Liverpool.
En declaraciones al diario Bild, afirmó: «Durante el periodo en el que se estaba negociando su fichaje por el Liverpool o el Bayern, llamé a Xabi Alonso y le dije: "Tienes que llevarte al chico del Leverkusen al Real". Xabi me respondió: "No me digas eso a mí, díselo a Florentino Pérez (presidente del Real Madrid)".
Así que le envié un mensaje: "Querido Florentino, te lo he dicho muchas veces: tengo aquí a un jugador que te recomiendo encarecidamente. Florian Wirtz mejora cualquier equipo del mundo"».
Struth continuó diciendo que todavía espera que Wirtz pueda seguir adelante y asegurarse un traspaso al Santiago Bernabéu en el futuro. En el podcast Phrasenmaher declaró: «Ese año, simplemente no era el momento adecuado debido a la plantilla y al presupuesto. Ni siquiera las arcas del Real Madrid están siempre rebosantes. Pero sigo deseando que Florian juegue allí algún día.
No estuve lo suficientemente involucrado en las ofertas que había sobre la mesa. Mi mayor deseo, por supuesto, habría sido tener a Florian en el Real Madrid para verlo, y no creo que sea el único. También creo que allí estaría en muy buenas manos. Ahora le va bastante bien en el Liverpool, es un jugador muy joven y quién sabe lo que puede pasar en su carrera».
La mejora de Wirtz le granjea elogios
Tras un comienzo lento, Wirtz ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias en sus últimos nueve partidos con el Liverpool, lo que le ha valido los elogios de su entrenador.
«En primer lugar, hay que darle el mérito al jugador, porque es él quien tiene que hacer el trabajo», declaró Slot a los periodistas. «No solo en el campo, sino también en el gimnasio. Luego, como entrenador, aunque al principio le cueste un poco, hay que seguir alineándolo, porque es la única forma de que mejore. Él es un ejemplo de ello.
Creo que no ha mejorado mucho con el balón porque desde el principio era especial, pero quizá ahora tiene una mejor conexión con sus compañeros porque han jugado más y más juntos. Fuera del balón es donde veo la mayor mejora en él, y en algunos otros, y esa combinación te prepara para la Premier League».
¿Qué viene después?
Wirtz se perdió la victoria del Liverpool sobre el Nottingham Forest en la última jornada tras sufrir un golpe durante el calentamiento. Slot confirmó tras la victoria que Wirtz se perdió el partido debido a un problema en la espalda, que no parece ser grave. Se espera que Wirtz se recupere a tiempo para jugar contra el West Ham el sábado en Anfield.
