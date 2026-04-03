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El 300 motiva al Barcelona para derrotar al Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
H. Flick
España

Un golazo que da alas al Barcelona ante el Atlético

El Barcelona, a las órdenes de su entrenador Hans Flick, busca lograr una victoria contundente en su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano de Riad.

El Barcelona afronta una dura prueba mañana sábado, cuando se enfrente al Atlético de Madrid en la jornada 30 de la Liga española.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga con 73 puntos, a cuatro puntos de su inmediato perseguidor, el Real Madrid, frente a los 57 puntos del Atlético, cuarto clasificado.

Según el diario «Mundo Deportivo», el hito goleador consiste en marcar 300 goles en menos de dos temporadas.

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    299 goles en el haber del Barcelona en dos temporadas

    El Barcelona suma actualmente 299 goles, repartidos entre los 174 de la temporada 2024-2025 y los 125 que lleva hasta ahora en la temporada 2025-2026, en todas las competiciones.

    La Liga española fue el principal motor de este registro goleador (102 goles en la primera temporada y 78 goles en la segunda).

    Cabe destacar que el equipo del entrenador Hans Flick solo se quedó sin marcar en 4 partidos.

    A nivel individual, los goles se reparten entre varios jugadores, pero con nombres destacados, ya que Robert Lewandowski encabeza la lista con 58 goles, seguido de Raphinha (53) y Lamine Yamal (39).

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