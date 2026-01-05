Egipto avanza en la Copa Africana de Naciones y extiende la baja de Mohamed Salah en el Liverpool

El Liverpool atraviesa una crisis importante de lesiones, especialmente en el frente de ataque, por lo que la prolongada ausencia de Mohamed Salah se siente con mucha más fuerza de lo que Arne Slot había previsto. El golpe más duro es la baja de Alexander Isak, delantero clave del equipo, quien estará fuera varios meses tras someterse a una cirugía por una fractura de fíbula y una lesión de tobillo sufrida al marcar contra el Tottenham el mes pasado.

A esta situación se suma la ausencia de Hugo Ekitike, también indisponible por un problema muscular en el muslo, originado en medio de una mayor carga de minutos tras la lesión de Isak.

Slot explicó el contexto esta semana ante los medios: "Isak lleva varias semanas fuera y eso ha obligado a Hugo a disputar más minutos de los que había jugado en toda la temporada. Esa sobrecarga le provocó una leve lesión en el muslo, simplemente porque tuvo que jugar cada vez más”.

El técnico añadió: “Para un jugador de su edad, que todavía no está completamente adaptado a la Premier League, eso ha sido un poco excesivo. Por eso no estará disponible hoy y esperamos que pueda regresar para el partido contra el Arsenal, aunque todavía no es algo seguro”.