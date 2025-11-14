Eduardo Camavinga sufre otro golpe por lesión al abandonar el campamento de Francia sin entrenar con Kylian Mbappé y compañía

Según Marca, Camavinga se ha retirado del campamento de entrenamiento de la selección nacional francesa después de que la lesión que sufrió en el partido de Madrid contra el Vallecano le impidiera entrenar durante toda la semana. Esto obligó al entrenador Deschamps a excluirlo del equipo para el próximo partido contra Azerbaiyán.

Con sus deberes nacionales interrumpidos, Camavinga regresará al campamento de entrenamiento del Madrid, donde los médicos del club realizarán una evaluación completa de su condición. La magnitud de la lesión sigue siendo incierta, pero tanto el jugador como el club tienen la esperanza de que pueda recuperarse a tiempo para el próximo partido de liga del Madrid contra el Elche. Camavinga ahora se centrará completamente en la rehabilitación mientras aspira a volver a la acción lo más rápido posible.