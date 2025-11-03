Getty Images Sport
Ederson es atacado con proyectiles desde la grada y responde con desafío en Instagram
Caos en Estambul: Fenerbahçe remonta en un derbi marcado por incidentes
El derbi de Estambul entre Fenerbahçe y Beşiktaş del domingo prometía ser una exhibición de la intensa pasión futbolística de Turquía. Sin embargo, el partido derivó en un verdadero caos. Cerca del final de la primera mitad, cuando el Fenerbahçe perdía 2-0, los aficionados del Beşiktaş comenzaron a lanzar tazas y botellas a Ederson desde las gradas detrás de su portería. El portero brasileño, visiblemente frustrado, gesticuló hacia el árbitro y se encogió de hombros con incredulidad, llegando incluso a intentar volear una de las tazas lanzadas.
La tensión había estado presente mucho antes del inicio del partido. El juego vio la expulsión de Orkun Kökçü del Beşiktaş a los 35 minutos, inclinando el impulso a favor del Fenerbahçe. Con los visitantes logrando un regreso dramático gracias a un gol decisivo de Jhon Durán, que selló la victoria por 3-2, la compostura de Ederson en medio de la tormenta se convirtió en la imagen de la noche. Su respuesta en Instagram tras el partido mostró una foto frente a los aficionados del Fenerbahçe con un emoji de pulgar hacia arriba, con el campo lleno de tazas a sus pies.
De la gloria del Etihad al coraje turco
La llegada de Ederson a Turquía marcó el final de una era en el Manchester City. Tras ocho exitosas temporadas bajo Pep Guardiola, el brasileño dejó la Premier League como uno de los porteros más laureados de su generación. Su legado incluye seis títulos de liga, 18 trofeos importantes y 122 porterías a cero en 276 partidos, consolidándolo entre los grandes modernos.
Su salida coincidió con una transición en el City. Con la llegada de Gianluigi Donnarumma desde el Paris Saint-Germain y la promoción de James Trafford como segunda opción, Ederson optó por un nuevo desafío. El Fenerbahçe pagó alrededor de 14 millones de euros por su fichaje, firmando un contrato de tres años. Desde su debut en septiembre de 2025, ha aportado calma y liderazgo a un equipo que busca triunfos tanto en Turquía como en Europa.
En Estambul, el portero de 32 años se ha convertido rápidamente en un pilar de estabilidad, logrando cuatro porterías a cero en sus primeros ocho partidos y guiando a una defensa previamente criticada por su inconsistencia. Su serenidad y precisión en los pases han sido ampliamente elogiadas por compañeros y medios turcos, demostrando que su clase, incluso lejos de Manchester, sigue intacta.
Fenerbahce vs. Besiktas: caos y pasión en el derbi de Estambul
El derbi entre Fenerbahce y Besiktas es uno de los encuentros más explosivos del fútbol, donde el orgullo deportivo y la identidad local se enfrentan cara a cara. Conocido como el “Derbi Intercontinental”, divide Estambul y a menudo hace que las emociones se desborden.
La historia de esta rivalidad está llena de momentos tensos que van más allá del fútbol. En 2018, una semifinal de la Copa de Turquía fue suspendida tras ser golpeado el entrenador de Besiktas, Şenol Güneş, por un objeto lanzado desde las gradas, obligando a la intervención policial. En 2013, el caos estalló en el estadio Şükrü Saracoğlu cuando los aficionados invadieron el campo tras una decisión arbitral polémica. El derbi de 2022 se pausó casi diez minutos entre bengalas y bombas de humo, y en 2024, los seguidores del Besiktas detuvieron el juego lanzando fuegos artificiales hacia el banquillo del Fenerbahce.
A pesar de mayores medidas de seguridad, la segregación de aficionados y las advertencias de la liga, la volatilidad sigue siendo inseparable del espectáculo. Para ambos clubes, este derbi es mucho más que un partido de fútbol: es pasión, historia y rivalidad pura.
Ederson mantiene la calma y guía al Fenerbahce al segundo puesto
Mientras los objetos volaban y la hostilidad dominaba los titulares, la compostura de Ederson se convirtió en la imagen de la noche. Su serenidad dentro y fuera del campo generó admiración en todo el mundo futbolístico. Los medios turcos lo calificaron como “frío como el hielo en medio del caos”, mientras que la prensa internacional destacó su profesionalismo y liderazgo.
La victoria colocó al Fenerbahce a solo dos puntos del liderato de la Süper Lig, y las cruciales paradas de Ederson en la segunda mitad fueron determinantes para mantener al equipo en la pelea.
