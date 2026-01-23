¡Eden Hazard lanza una nueva carrera! La leyenda del Chelsea, ex del Real Madrid, se convierte en viticultor en una sorpresiva decisión tras su retirada

Hazard está acostumbrado a producir exhibiciones de calidad en el campo, pero ahora espera producir añadas de un tipo diferente. El ex estrella del Chelsea y del Real Madrid se ha asociado con Fabio Cordella, el jefe de una prestigiosa empresa italiana de vinos, para crear una línea de vinos que promete ser tan "elegante e intensa" como su estilo de juego.

La colaboración verá el nombre de Hazard adornar botellas cultivadas en la tierra bañada por el sol de Salento, Italia. Cordella, un empresario de 50 años y ex director deportivo en clubes como el equipo belga Union Saint-Gilloise, expresó su entusiasmo por la asociación.

“El vino oficial de Eden Hazard llegará muy pronto”, anunció Cordella. “Cuando el talento belga se encuentra con la excelencia del vino italiano premium, se crea una añada a imagen de Eden: elegante, intensa e icónica. Un vino de carácter, nacido en la tierra de Salento, y con la firma de la empresa familiar de Vinos Fabio Cordella.”

Los vinos saldrán a la venta en Italia y en la Bélgica natal de Hazard a partir del próximo mes. Al ingresar en la industria del vino, Hazard se une a una lista creciente de realeza futbolística que ha trabajado con la etiqueta de Cordella, incluidos el mago brasileño Ronaldinho y el legendario portero Gianluigi Buffon.