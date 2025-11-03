'A su edad, lo que está haciendo no se puede describir con palabras' - Alejandro Baldé sale en defensa de Lamine Yamal ante las críticas

Tras la derrota ante el Real Madrid el 26 de octubre, en la que Lamine Yamal tuvo un rendimiento apagado y se vio envuelto en la polémica por sus comentarios previos al partido sobre los Blancos, el Barça volvió a la senda del triunfo este domingo ante el Elche.

Antes del choque con el Real Madrid, Yamal había declarado en una transmisión: “Sí, claro, roban, se quejan…”, lo que provocó risas e incredulidad entre los presentes. Llanos, un conocido seguidor del Madrid, reaccionó de inmediato preguntando: “¿El Real Madrid roba?” Yamal, riendo nerviosamente, respondió: “Bueno, vamos a ver, vamos a ver.”

En el encuentro contra el Elche, fue Alejandro Baldé quien asistió a Yamal para abrir el marcador en el minuto nueve. El joven de 18 años tuvo un partido con altibajos durante los 88 minutos que permaneció en el campo: mostró un buen primer tiempo, pero finalmente fue sustituido por Roony Bardghji.

